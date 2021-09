Sebastián Álvaro, creador de ‘Al filo de lo imposible’: “Dos rutas: la de los volcanes y Camino de los Faros”

Sebastián Álvaro, creador del mítico programa ‘Al filo de lo imposible’, pasa por Fin de Semana con Cristina para recomendar andar, mucho a poder ser: “Caminar para los seres humanos es el ejercicio más natural que podemos hacer. Lo puede hacer todo el mundo desde que comenzamos a caminar hasta que nos retiramos, y más con el bastoncito. Lo debería hacer todo el mundo”.

Eso sí, para salir a andar antes hay que saber gestionar el recorrido, como explica Sebastián: “Tus riesgos, saber con qué equipo vas calzado, ver el tiempo, una mochila, un chubasquero, agua suficiente, teléfono cargado, etc.; no te puedes perder, saber dónde estás, a dónde vas, la duración de la ruta y saber cuáles son tus posibilidades a la hora de plantearte una, etc.”.

Ya en las rutas, el explorador recomienda dos: “La Palma es la isla bonita, es uno de los lugares más bonitos de España para caminar, una isla pequeñita que además tienen un configuración de volcanes que es toda la dorsal de la isla, paisaje poco habitual. Una ruta de 20km que se puede hacer en 8 horas que requiere pericia y experiencia de senderismo”. La segunda es ‘El camino de los faros’: “Es Galicia, la Costa de la Muerte, muy abrupta. Una ruta que he recomendado mucho y que este verano ha habido mucha gente haciéndola. 200k que separan Malpica de Finisterre, va por la costa, se puede hacer en 8 días y si no tienes tiempo suficiente vas, haces una jornadas y vuelves. Es un paisaje maravilloso y te da sensación de un carácter de terreno natural salvaje en el que tienes que buscar la ruta, pero no se puede perder. Ofrece además una gastronomía única”. Y de paso ha aclarado que se llama así por la cantidad de naufragios.

Para terminar, Sebastián Álvaro lo tiene claro: “Que se salga a caminar, es saludable para espíritu y cabeza, además acabaríamos con la diabetes. Todo lo que invirtamos en caminar nos lo quitamos en medicina”.