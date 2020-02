Schlichting, sobre su primer día de radio: "No distinguía ni el uso de luces ni las órdenes de los técnicos"

Cristina López Schlichting se lleva las manos a la cabeza cuando recuerda su primer día al frente de un programa de radio. "¡Ay, el primer día de radio!", dice con una sonrisa. La conductora, ahora en el programa 'Fin de semana' en COPE, detalla que sólo gracias al trabajo en equipo salió adelante aquel primer programa de tarde.

"Yo ya tenía experiencia en radio porque había ido a muchas tertulias. Pero el primer día de dirección de radio, con el micrófono delante, mejor no recordarlo. No distinguía ni los usos de las luces, ni las órdenes de los técnicos de sonido. Sólo salió adelante gracias a algo fundamental: el trabajo en equipo. Todos los que estaban me apoyaron y nos hicimos un solo hombre", asegura. "Con un amor y un cuidado que nunca olvidaré"

Schlichting asegura que ella no tenía la "maestría" de predecesoras como Encarna Sánchez, María José Navarro o María Teresa Campos, así que decidió ser auténtica. "Es lo único que sé hacer, decir lo que pienso. Y esta autenticidad es la que la gente ha comprado".

Con muchos años ahora de experiencia a sus espaldas, Cristina López Schlichting pone de nuevo en valor el trabajo en equipo que ahora disfruta en 'Fin de semana'. "Nos queremos de verdad, nos divertimos de verdad y metemos la mata de verdad. Y esta autenticidad es el espectáculo de la radio", considera.

