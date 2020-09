Schlichting, sobre la Ley de Memoria Democrática: "Esta forma de pensamiento único es de otra época"

Vídeo

Me temo que en el Gobierno de España hay personas que piensan que nuestro país es como Chile o Argentina. No sé en que facultad de Política se lo han explicado, porque España siempre ha sido Europa y en los años 30, Europa estaba abatida por el enfrentamiento de dos ideas extremas, la del comunismo y la del fascismo, que se fueron convirtiendo en totalitarismo y accediendo al Gobierno de ciertos países.

Los países del este saben bien de esta lucha, porque desde Rumanía hasta Rusia todos ellos conocieron los efectos de los gobiernos comunistas y por otro lado, otros de ellos conocieron los Gobiernos fascistas. Pero tan evidente fue la lucha que en la Alemania de posguerra no solo se prohibió el Partido Nazi, sino también el Partido Comunista dado los extremismos que habían protagonizado y los derramamientos de sangre que habían provocado.

No otra cosa fue nuestra república, más que el escenario de estos enfrentamientos extremos que culminaron en el triunfo del Frente Popular y de ideas tan radicales. Ahora se nos intenta vender la idea de que la historia no fue así y que la República fue la puerta de nuestra actual democracia, y que solo las ideas de un bando eran perfectas, cuando eran imperfectas las de ambos bandos. La 'Ley de Memoria Democrática' que se quiere implementar lo que busca es hacer tabula rasa del perdón mutuo que se hizo en la Transición. Para imponer estas ideas unilaterales se pretende vender estas ideas en las escuelas de forma obligatoria y erradicar todos los restos de nuestra historia que también son parte de nuestro pasado.

No parece que después de un conflicto civil que hemos padecido y del que salieron perjudicados muchos cristianos, ahora se pretenda hacer una supuesta reconciliación echando a unos monjes de su convento. Yo encuentro todo esto desaforado, creo que el perdón que elegimos en un momento determinado era la mejor forma de caminar todos unidos. Pero esta forma unilateral de imponer el pensamiento único es hija de otras épocas, y no del pluralismo europeo. Además quieren eliminar fundaciones, que con ideas e historiadores tienen su función cultural. Cómo sería posible ahora acabar con una Fundación Largo Caballero o con una Fundación sobre la Pasionaria, pues de la misma forma que perseguir libros y fundaciones con el nombre de Francisco Franco. Yo encuentro todo esto totalitario, excluyente y no me parece que contribuya al bien común.