Schlichting: "Pedro, nos van a juzgar por lo que hacemos, no por lo que somos"

Al parecer, la locutora comienza diciendo: "No es cierto, querido Pablo Iglesias, que, al menos, en COPE te vayamos a juzgar por lo que seas, muy al contrario. Estamos empeñados en la defensa de todos, de las ideas de todos y de su posibilidad de expresarlas y llevarlas a cabo".

Seguidamente, Schlichting asegura lo que comunicadores, como ella, estarán dispuestos a hacer a lo largo de su legislatura: "Lo que miraremos muy de cerca son tus hechos. Y tus primeros hechos son preocupantes que, por el contrario, a quienes no piensan como tú, los has llamado en el Congreso 'antidemocráricos' y 'ultrarreaccionarios'. Esa no es forma de empezar, descalificando, excluyendo e insultando".

Pese a ello, no se queda ahí, y continúa: "Vamos a examinar hechos como los que has anunciado, por ejemplo, que entre Pedro Sánchez y tú aprobaréis antes una ley de eutanasia que una ley de cuidados paliativos. Al parecer, lo que las personas en España queremos es morir sin dolor, y muchos de nosotros estamos condenados a morir mal justamente porque no tenemos cuidados paliativos. Vamos a defender la libertad de educación de los padres porque, realmente, excluir de la decisión de los niños a quienes los han traído al mundo nos parece una forma de reducir las libertades. Vamos a defender el derecho de todos a formar parte de la Sociedad Civil, también de la Iglesia católica y del resto de los agentes. "

Y, para finalizar, añade que: "La sociedad no es exclusivamente el Estado, eso ocurría en la antigua Unión Soviética. Pero en la Europa moderna, las sociedades están compuestas por muchísimos elementos, también los de la Sociedad Civil, fundamentalmente. Vamos a defender los derechos de las personas a expresarse libremente en los medios de comunicación, y no solamente en los que están al servicio del partido en el Gobierno. Y vamos a mirar de cerca lo que hagáis, efectivamente, para contar a la gente lo que estáis haciendo desde la verdad, sin descalificar a nadie, considerando que, también vosotros, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tenéis derecho a discrepar".