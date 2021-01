Schlichting: "El 40% de nuestra población juvenil está en paro. ¿Qué va a ocurrir con ellos?"

Empeñados en salvar la vida, o más concretamente, en salvar en la medida de lo posible la de nuestros mayores, que son los más afligidos por la pandemia, quizá no reparamos en la gravísima situación que aflige a nuestros jóvenes. El paro está desbocado, a finales de mes alcanzaremos los 4 millones de desempleados, todo ello sin contar los entre 700.000 y 900.000 que están amparados en el sistema de ERTES y que en definitiva son también desempleo disimulado. Cuatro de cada diez jóvenes, el 40% de nuestra población juvenil, no tiene trabajo. Los más cualificados están esperando el paso de la pandemia para marcharse fuera, para irse a otros países y por lo tanto, descapitalizar España de talento y de iniciativa. Los menos cualificados lastran la vida de las familias, se convierten en ninis desanimados, ni trabajan ni estudian. Y no tienen salida en el mercado porque ya no pueden ser camareros, porque no pueden trabajar en el sector del turismo, todos aquellos espacios que están sufriendo con fuerza la pandemia.

¿Qué va a ocurrir con ellos? Tenemos realmente que plantearnos qué vamos a hacer con toda una generación de jóvenes, más o menos preparados que saben que van a vivir peor que sus padres. Pero es que ni siquiera tienen perspectivas de abandonar el hogar familiar, casarse y hacer su propia trayectoria vital. ¿Es que nadie en España va a abordar este toro por los cuernos?