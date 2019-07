Santiago Segura: “’Padre no hay más que uno’ es una oda a la maternidad, para valorar a las madres"

Este es uno de los veranos en los que el cine está cobrando gran protagonismo. Tras el estreno este viernes de una de las películas más esperadas, ‘El Rey León’, en agosto llegará a las pantallas otro de los estrenos españoles más esperados, la nueva cinta de Santiago Segura: ‘Padre no hay más que uno’.

Una divertida y familiar película en el que el director y protagonista ha contado, por primera vez en su carrea, con sus dos hijas en el reparto.

Dice Santiago Segura en ‘Fin de Semana’ que “’#PadreNoHayMásQueUno’ es una oda a la maternidad, por lo poco que se valora el esfuerzo de nuestras madres” y cuenta que “siempre me acuerdo de mi madre, de la poca importancia que se la da a una ama de casa, que es un trabajo a full time y encima no remunerado”.

En esta película Santiago Segura interpreta el papel de Javier, marido y padre de cinco hijos, que tendrán que ‘enfrentarse’ a la situación de quedarse solo cuidando de sus hijos durante unos días porque su mujer (Toni Acosta) ha decidido irse unos días al Caribe junto con su hermana (Silvia Abril). Para esta misión contará con la ayuda de su cuñado (Leo Harlem) y la niñera (Wendy Ramos).

Una de las sorpresas de ‘Padre no hay más que uno’ es que en ella veremos a las dos hijas de Santiago Segura, sin duda una experiencia inolvidable para los tres, pero que cada una ha vivido de distinta manera.

Nos cuenta Santiago que “a la pequeña, que tiene cinco años, le encantó la experiencia, el hecho de no ir a clase le fascinaba…”.

El dos de agosto podréis ver en el cine“Padre no hay más que uno”, mi nueva comedia!

Mientras tanto os dejo con una entrevista a una de las actrices principales... pic.twitter.com/Bw6QSjzJsa — Santiago Segura (@SSantiagosegura) July 17, 2019

Sin embargo, “la mayor me dice que ha sido una experiencia pero que quiere ser médico”. De hecho, cuenta la anécdota con los niños de la película “estaban entusiasmados, querían hacer ya la segunda parte de la película y mi hija mayor me dijo que por favor, si grabamos la segunda parte que sea en verano para no perder colegio”.

Confiesa Segura que “he pensado mucho en una de mis películas favoritas, ‘La gran Familia’, en la que había escenas como la de cuando se pierde Chencho en la Plaza Mayo, que me recuerdan mucho a mi infancia, a cómo éramos, cómo vestíamos… y quería que esta película fuera igual para una generación dentro de 20 años, me hacía ilusión retratar un pcoo como somos”.

Santiago Segura nos anima a todos a ver ‘Padre no hay más que uno’: “el 1 de agosto, por vuestro bien, si luego lo vais a pasar bien”