Santiago Segura: “Hay que moverse y regenerar el tejido económico, la ruina mata igual que el virus”

Santiago Segura, director, guionista, productor y actor ha estado con Rosa Rosado en Fin de Semana para presentar su nueva película, secuela de la exitosa ‘Padre no hay más que uno’. Segura reconoce que viene “tocando madera” porque la situación es muy difícil y la gente tiene mucho miedo a salir. “Los cines lo están haciendo muy bien, tomando muchas medidas de seguridad y asegurando la calidad sanitaria. Eso me animó mucho a estrenar este año, aunque todos me decían que estaba loco”, reconoce.

A pesar del éxito él no niega cómo se siente: “Ahora estoy desfondado, estoy contento por dentro pero fuera estoy machacado. Las segundas partes son un peligro, tenía que saber qué era lo mejor de la primera e incidir en ello. Por fortuna el rodaje ha sido muy divertido y me lo he pasado genial. El elenco es genial. Toni me ayudó mucho también. Hacer cine familiar es complicado. Hay películas familiares que son trampa mortal”.

Por su parte, Toni Acosta, su pareja en la ficción, también se siente agradecida por la reacción del público: “Lo que ha conseguido Santi es una maravilla, y que la gente vaya al cine a verla es genial”. Acosta también ha reconocido que, a veces, le dicen “¿Para cuándo un drama?”, a lo que ella responde “ay déjame en paz, lo que hace falta ahora es reír”.

¿Tercera entrega de la saga? Por ahora no sueltan prenda, pero Toni afirma que “Santi me dijo ‘tengo una idea que quiero contarte’ y aún no me ha contado, así que todo es posible”.

El director, para finalizar, ha mandando un mensaje muy claro: “Hay que dejar el miedo y seguir con la prudencia. Hay que activar el tejido económico. La ruina mata igual que el virus”.