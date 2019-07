¿Sabes que son las 'creencias limitantes'?

A veces nos instalamos en convicciones que nos impiden vivir bien, como por ejemplo intentar caer bien a todo el mundo. Alvaro Bilbao llama a esto 'creencias limitantes' y explica en qué consisten en 'Fin de Semana'.

El neuropsicólogo cuenta que son ideas interiorizadas sobre nosotros mismos tan potentes que nos limitan en muchos momentos de la vida. Algunas de ellas serían “yo no puedo conducir”, “no puedo hacer deporte” o “soy muy perfeccionista”... Estas creencias vienen desde la infancia “tú solo vales para esto....” que se refuerzan con mensajes de la familia del tipo “Los Peláez no nos peleamos....” explica Bilbao.

Hay otras creencias de este tipo que nos generan sufrimiento y que vienen de la televisión o de nuestro entorno como la de “necesitas a tu media naranja” “a lo mejor tú no necesitas otra media naranja, porque ya eres una entera”comenta el neuropsicólogo.

Álvaro Bilbao explica algunos pasos para eliminar estas creencias limitantes:

1.Identificarlas. Esto se hace con lápiz y papel, ya que están muy interiorizadas. Cualquier frase que digamos sobre nosotros mismos que tenga un “nunca, siempre, todos, nadie, tengo que o debo” suelen ser creencias absolutas.

2.Conocer la raíz de esa creencia. Si te das cuenta en qué momento apareció es muy útil. “Yo no se utilizar las nuevas tecnologías”, en este caso por ejemplo puede deberse a que tus padres explicaran el manejo de estos aparatos a tu hermano mayor, lo que no implica que tú no sepas hacerlo.

3.Preguntarnos en qué nos ayuda o en qué nos perjudica dicha creencia.

4.Cuestionamiento. ¿Tiene sentido esta creencia?¿De dónde viene, quién nos lo dijo? ¿Tiene utilidad?

5.Crear una nueva creencia que nos permitirá avanzar en la vida. Poner lo negativo en positivo

7.Confirmar nuestra nueva creencia

Estos son algunos de los consejos que proporciona Álvaro Bilbao para identificar estas creencias y que nonos afecten en nuestro día a día.