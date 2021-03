El reproche de Carmen Lomana tras la separación de Iker Casillas y Sara Carbonero: “¿Os habéis dado cuenta?”

La colaboradora de Fin de Semana de COPE, Carmen Lomana, comentaba este sábado los detalles detrás del anuncio oficial de Sara Carbonero e Iker Casillas de que ponen fin a su relación desde hace más de 10 años. Ambos lo han hecho a través de una publicación en redes sociales después de que, durante toda la semana, varios medios de comunicación y del mundo del corazón anunciaran que la pareja llevaba al menos un año y medio viviendo separados y que la crisis había hecho que la ruptura fuera inminente.

A través de un doble post en sus respectivas cuentas de Instagram, ambos anunciaban: “Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo”, aseguraba el comunicado. Ambos no daban detalles específicos sobre los motivos de la separación y pedían respeto a su intimidad: “Estas serán las únicas palabras que realizaremos en el presente y en el futuro”, concluían los dos.

La reacción de Lomana a la separación de Iker y Sara

“Cada vez que se rompe uno de estos matrimonio, como el de Antonio Banderas y Melanie Griffith, me da una pena tremenda”, comentaba Cristina López Schlichting en la sección 'La Hora Lomana'. No obstante, la socialité Carmen Lomana le aclaraba a la presentadora que la crisis no era reciente, sino que ya se arrastraba desde hace meses: “Cristina, esto se sabía desde que estaban en Oporto, lo que pasa que como han tenido estos problemas de salud no han podido comunicar ni han querido hasta que pasara un poco la historia. Pero ya llevaban casi dos años o un año y medio mal”, apuntaba.

Lomana ponía el acento en que ambos sólo mantenían recientemente “una buena relación”. “Vivían en diferentes casas desde hace tiempo, no vivían juntos. Estaban con muy buena relación, pero nada más. No lo han querido desmentir, porque hubiese quedado muy mal que en el momento en el que Sara estaba mal...” Además, la ex concursante de Supervivientes recordaba que uno de los motivos señalados desde la prensa era que Sara se había sentido abandonada durante la enfermedad que ha padecido recientemente: “Porque ella le echaba mucho en cara o comentaba que se había sentido un poco abandonada, pero con estas enfermedades es lo que pasa”.

El reproche de Lomana tras la ruptura de Carbonero y Casillas

“Él también estaba con su problema del infarto, y le costó mucho asimilarlo. Esas cosas, más que unir, muchas veces desune, y más si le ha ocurrido a los dos a la vez”, explica la socialité. En ese momento Cristina quería recordar el mítico beso entre el futbolista y la periodista en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica de 2010.

“Eso fue precioso”, comentaba Lomana. Pero, en ese momento, lanzaba un reproche inesperado sobre la ruptura: “Yo quería hacer un comentario malévolo: ¿os habéis dado cuenta de que las parejas cuando se separan nunca dicen 'nos separamos porque estamos hartos ya y no nos aguantamos'? No, 'nos queremos muchísimo, nos adoramos, siempre'. Puedes decir que ha habido un momento que no aguantabas más”. “Para los hijos es muy inconveniente hacerlo así, que son los que sufren al final”, matizaba Cristina López Schlichting. “Ya que has metido la pata y no tiene remedio, por lo menos que los chavales el día de mañana sus padres se separaron con decencia”.

“¿Pero estos niños leerán los periódicos si son tan pequeños? Si lo leen cuando sean mayores le dirán a los padres: a ver, si os queríais tanto, ¿para qué os habéis separado?”, replicaba la colaboradora de Fin de Semana