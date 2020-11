La reacción de Carmen Lomana al motivo de la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko: “Para darle de bofetadas”

Carmen Lomana no suele cortarse a la hora de analizar el mundo de la prensa del corazón y, en este caso en particular, la monumental ruptura que están protagonizando la cantante Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera en los platós de televisión. Él último episodio era la entrevista que concedía esta semana el dj en la revista Lecturas, tras lo que, aseguran, su madre se encuentra destrozada.

Y es que Kiko Rivera tenía derecho a percibir parte de la herencia de Paquirri, que se traduce en un porcentaje de la finca de Cantora. La función de la casa era, según los medios, venderla para solventar las deudas de la familia. “Menos mal que su madre no se la ha dado, porque no tendría ni Cantora, ni dinero, ni nada”, remarcaba Carmen Lomana este sábado en Fin de Semana de COPE en la sección que comparte junto a Cristina López Schlichting.

Lomana: “Su psicólogo es Sálvame Deluxe“

“Isabel es la usufructuaria, y si no quiere, no vende”, aclara la colaboradora de COPE, que conoce a la hija de la tonadillera, Isa Pantoja, de su paso por ‘Supervivientes’. “Este niño es para darle de bofetadas lo que ha hecho. Está mal, él ha dicho que ha estado metido en mundos de drogas, y ahora está pasando un momento muy malo, y además está cobrando una subvención de 800 euros del Estado”, critica la influencer.

Lomana, eso sí, arremete contra Kiko por contarlo todo en los platós de Telecinco. “Pero ahora él, su psicólogo es Sálvame Deluxe, qué casualidad, donde la pagan. Y en Lecturas ha hecho unas declaraciones que son una vergüenza. Porque Isabel ha sido una madre estupenda”.

Kiko Rivera durante la entrevista en Lecturas junto a Mila Ximénez / Lecturas

Lomana desmiente a Kiko Rivera

Sobre las críticas del dj a su madre, Lomana sale el paso para defender a la cantante y desmonta las acusaciones de su hijo haciendo mención, precisamente, a lo que le contó Isa Pantoja en ‘Supervivientes’. “Eso no es cierto, yo he estado con Chabelita en Supervivientes, y ella ha puesto mal a veces a su abuela, su tío Agustín… Pero de su madre siempre ha hablado bien, que había sido siempre cariñosa, buena, que había estado siempre cerca de ellos”, comenta en Fin de Semana.

“Y este ahora, como está con problemas, saca toda la artillería, probablemente para estar dando exclusivas y solucionarlo, pero Isabel está destrozada”, subraya Lomana. Además, recuerda que los primeros ataques llegaron desde Kiko Rivera, y no desde su madre: “Ha sido el hijo el que se ha enfrentado con la madre, porque Isabel no ha dicho nada”.

Kiko Rivera, Pantoja y Cantora

“Según él, cuando era un adolescente su madre le dio un papel para firmar que no sabía lo que era”, comentaban los colaboradores de Fin de Semana. No obstante, para la socialité no es excusa: “Tenía 18 años. Andaba con la cabeza en otro sitio”.

“Que no, Isabel tampoco es tonta, no ha hecho nada ilegal, ha preservado un poco esto porque, si este chico que él mismo que se ha gastado millones en Ferraris, si le das una parte de Cantora no habría ahora ni Cantora ni dinero. Y esto se habla en familia, discute con ella, grita con ella, pero no en un programa de televisión”, concluía.