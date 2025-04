La razón por la que Donald Trump habría roto el protocolo en el funeral del Papa Francisco acudiendo con una corbata de color azul: "Todo pensado"

La emotiva despedida al Papa Francisco ha reunido en la Plaza de San Pedro a las principales figuras políticas del mundo. Un escenario solemne y cargado de simbolismo, donde la comunicación no verbal ha tenido un peso fundamental. Como explica José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, a Cristina López Schlichting en Fin de Semana, "todo en este tipo de actos transmite, desde un gesto hasta el más mínimo detalle del vestuario".

Entre las múltiples imágenes que ha dejado el funeral, uno de los gestos más comentados ha sido el de Donald Trump, que rompió el protocolo al acudir con una llamativa corbata azul, en lugar del tradicional negro que imponía el acto.

EFE Donald Trump en el funeral del Papa Francisco

"ES MUY PROBABLE QUE TRUMP QUISESE LLAMAR LA ATENCIÓN"

Mientras el resto de líderes, incluyendo a su esposa Melania, acudían vestidos de riguroso negro, Trump eligió un traje azul y una corbata a juego que no pasó desapercibida. Según Martín Ovejero, esta elección no fue un descuido, sino un movimiento perfectamente pensado: "Cabe la posibilidad, y no lo descarto en absoluto, de que decidiera no ir de negro precisamente para llamar la atención, sabiendo que el resto sí lo haría", asegura.

El color en la indumentaria tiene un impacto directo en cómo se percibe a una persona en eventos públicos. " Si colocas a alguien de azul en medio de una multitud vestida de negro, todos los ojos se dirigen inevitablemente hacia él ", explica el experto. En un acto donde lo habitual es el recogimiento y la discreción, Trump volvió a mostrarse como el "sol" del que hablaban los analistas durante la retransmisión: el centro gravitacional hacia el que todos se giraban.

La presencia de Trump y su esposa Melania también dejó otras imágenes llamativas. Melania Trump, impecable en su atuendo y actitud, mostró una cercanía especial hacia la reina Letizia. "Nada más llegar a su asiento, Melania buscó de inmediato a la reina para saludarla. Fue un gesto muy significativo", destaca Martín Ovejero.

trump, junto a los reyes felipe y letizia

La naturalidad y calidez que transmitieron figuras como Melania y Letizia contrastó con el habitual encorsetamiento de este tipo de ceremonias. "La sonrisa sincera, el contacto físico respetuoso y las miradas directas son claves para generar conexión, como bien demostró el Papa Francisco en vida", recuerda el experto.

EFE El rey Felipe VI junto con la reina Letizia, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su mujer Melania durante el funeral del papa Francisco

Más allá de los gestos individuales, el funeral del Papa Francisco fue una lección de comunicación no verbal. José Luis Martín Ovejero destaca algunos rasgos característicos del pontífice que quedaron reflejados en el ambiente: "Su sonrisa, su contacto físico prolongado en los abrazos, su manera de dar la mano con las dos manos... Todo transmitía cercanía y autenticidad".

La Plaza de San Pedro no solo fue el escenario de una despedida religiosa, sino también de un complejo entramado de señales diplomáticas y personales, donde incluso un simple color podía alterar la narrativa del momento.

Otro de los momentos que ha captado la atención es la conversación entre Donald Trump y Volodímir Zelensky, sin intermediarios, sin asesores, y sin siquiera una mesa que los separase. Según explica Martín Ovejero, "los dos cuerpos inclinados hacia adelante, las miradas directas y los gestos de las manos de Zelensky revelan una comunicación intensa y comprometida".

EFE Muchas personalidades políticas acudieron al funeral del Papa Francisco

Un detalle revelador fue la postura de Trump: "Tener los pies metidos debajo de la silla y los talones ligeramente levantados indica una actitud más retraída, menos dominante de lo que es habitual en él", analiza el experto. Un pequeño gesto que sugiere que en esa conversación privada, el expresidente estadounidense se encontraba más en posición de escuchar que de liderar.

El funeral del Papa Francisco ha sido mucho más que un adiós. Ha sido una muestra de cómo los gestos, los silencios y hasta los colores elegidos pueden hablar más que las palabras. Especialmente cuando se trata de figuras públicas tan mediáticas como Donald Trump.