¿Qué es el estrés térmico? El doctor Pérez Almeida tiene la receta de la bebida ideal para prevenirlo

Este tiempo tan atípico, con más de 30 grados en muchos puntos del país los últimos días, nos puede afectar directamente a nuestro cuerpo. Por eso últimamente, con estas temperaturas tan altas para un mes de abril, se está hablando del término 'estrés térmico'. ¿Pero qué es exactamente esto?

"Tenemos un termostato central que está en el cerebro, en el hipotálamo, y que se encarga de regular nuestra temperatura corporal para que esté en torno a los 37 grados", explica nuestro doctor de cabecera en COPE, Esteban Pérez Almeida. Lo que pasa es que cuando la temperatura sube de un día para otro y en fechas poco normales, como ha ocurrido ahora, nuestro organismo se tiene que ir preparando para ese calor. "Tenemos que echar ese calor fuera para mantenernos en los 37 grados", como indica el médico, que detalla que esto normalmente lo hacemos, entre otros métodos, mediante el sudor.

"Si el organismo hace su trabajo, pero tú no haces el tuyo, es decir, no bebes agua, no vas por la sombra, no evitas las horas centrales del día, pues resulta que al organismo no le da tiempo a adaptarse y empieza a entrar en estrés", comenta Pérez Almeida. Ese estrés térmico podemos considerarlo como "los prolegómenos del golpe de calor". El doctor describe el estrés térmico como "ese momento en donde tú empiezas a notarte con cierto dolor de cabeza, estás casado, sudoroso, también puedes tener algún calambre... Si no detectas estos síntomas y empiezas a tomar más agua y a abanicarte o a ir por la sombra, podemos pasar al siguiente escalón, que ya sería el golpe de calor, que es cuando tus órganos empiezan a fallar y eso ya son palabras mayores".

Por supuesto, como nunca está de más recordarlo, el doctor Pérez Almeida advierte cuáles son las señales que pueden alertarnos de que podemos estar sufriendo estres térmico, o si ya ha pasado a ser un golpe de calor. La clave para distinguir entre uno y otro está en la sudoración: "Cuando tienes un golpe de calor, cuando aquello ya está mal y te derrumbas, no vas a sudar". Es algo muy a tener en cuenta según el médico, puesto que "si te encuentras que de buenas a primeras empiezas a estar muy caliente, pero seco, algo está pasando".

En ese momento es urgente encontrar algún sitio de sombra y, si hay cerca un bar, pedir una bebida isotónica. En este sentido, el doctor ha proporcionado la receta de la bebida ideal para evitar un golpe de calor si empezamos a sentir algún síntoma de ello: un litro de agua, bicarbonato, azúcar y una pizca de sal. De esta manera, tendríamos una bebida isotónica casera. La razón de beber esto es que "hay que reponer electrolitos", como explica Almeida.

El estrés térmico no solo nos afecta a nosotros

Este calor tan inusual para estas fechas está provocando, además, que muchos no duerman ni descansen bien por las noches, y también está haciendo que surjan más resfriados por haber tenido que enchufar aires acondicionados y ventiladores antes de tiempo. "Están las bacterias y los virus también desconcertados, como el de la enfermedad boca mano pie que afecta especialmente a los niños, que la tenemos ahora cuando no deberíamos tenerla", explica Pérez Almeida. "Es una enfermedad de climas tropicales, le gusta más el calor", por lo que en este mes de abril no debería estar tan presente entre los más pequeños.

No solo nuestro cuerpo se estresa por el calor, también afecta, y mucho, a la vegetación que nos rodea, y eso también termina repercutiendo en nosotros, como indica el doctor. "Cuando se estresan, generan unas proteínas que eliminan más alérgenos, y por eso también empezamos a tener alergias más intensas".