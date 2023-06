El problema de crear embriones sin óvulos ni esperma con células madre: "No es ético, se manipula la vida"

En un mundo en el que la inteligencia artificial cada vez toma más protagonismo y en donde las personas empezamos a ser menos relevantes en favor de los robots, todavía hay noticias que nos siguen dejando anonadados que van, en realidad, contra la naturaleza. Es exactamente lo que ocurre con esta noticia que conocíamos esta semana y que afecta de lleno a la vida humana.

Y es que científicos del Reino Unido y de Estados Unidos han sido capaces de crear modelos de embriones humanos, sintéticos, sin necesidad de óvulos ni esperma. Únicamente, con la utilización de células madre. Un proceso que presenta todo un dilema ético y que nos sigue sorprendiendo, porque, si avanza del todo, podría llegar a hacer que la vida humana empiece a ser prescindible.

Para conocer cómo funciona más allá del titular de la noticia, en Fin de Semanahablamos con Nicolás Jouvé de Barreda, catedrático emérito de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares y participante del Comité de Bioética Nacional. Lo primero que nos aclaraba este experto, es que no son vidas ni embriones humanos, sino que son "modelos, estructuras similares a embriones y usan estructuras parecidas a ellos" contaba.

Una creación para seguir investigando que plantea problemas éticos

Como nos explicaba este experto, la creación de estos embriones sintéticos está planteada, únicamente, para investigar qué es lo que pasaría con los embriones reales y, de momento, no pueden crecer hasta dar lugar a un niño. "Son estructuras reprogramadas, están reprogramadas genéticamente, no prosperan para más allá de lo que ellos quieren investigar, no hay material genético suficiente para desarrollarse más allá" explicaba Nicolás Jouvé de Barreda, catedrático emérito de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares y participante del Comité de Bioética Nacional.

Una creación que "no tiene capacidad genética, porque si no, sería un caso de clonación humana a través de embriones" explicaba. Pero, ¿podría llegar a ser que, cuanto más se desarrolle esta tecnología, sí se crease vida humana artificialmente? "Cabe la dudosa posibilidad de que algún día pueda hacerse, pero yo no lo creo" aseguraba este experto.

Eso sí, es un tema que juega y mucho con la ética, ya que traspasa muchos límtes morales. "No es ético, están manipulando la vida humana, falla la ética, la artificialidad con cómo los originan no tienen nada que ver con la vida humana" explicaba este experto en Fin de Semana. Y es que aunque la legislación de los países donde se está desarrollando este método de "creación" de vida humana permita esto, asegura que "no quiere decir que sea ético".

Igual, por tanto y tal y como decía, pasa con métodos de reproducción asistida, como la fecundación in vitro. "Solo son 3 de cada 10 los que consiguen el niño. Siempre que sea posible habrá que buscar las causas de la infertilidad, no utilizar la fecundación in vitro, incluso en parejas que podrían tener hijos perfectamente, se les induce a la fecundación in vitro" explicaba Nicolás Jouvé de Barreda.