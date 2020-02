¿Por qué el coronavirus preocupa a los expertos más que la gripe?

El virólogo del CSIC, Luis Enjuanes, se encuentra trabajando en la investigación del coronvirus, y destaca en Fin de Semana de COPE que “las noticias son optimistas” ya que “cada vez hay menos casos nuevos detectados en los últimos 18 días en Asia”. Sin embargo, destaca Enjuanes que hay una diferencia clara entre la epidemia de este coronavirus y el resto de enfermedades víricas que provocan un número de muertes muy diferentes en Europa.

“El coronavirus tiene una característica que no gusta: infecta a personas y ellas, encontrándose bien, no saben que están infectadas y van propagando el virus por ahí”, explica el virólogo a Cristina López Schlichting. Un hecho que comparas con otros virus como el sida, que también puede ser asintomático. “Las personas van al médico cuando tienen síntomas del virus, pero al principio se diseminó la epidemia inadvertidamente”, aclara Enjuanes, que recuerda también que otro aspecto de preocupación es que “todavía no sabemos el foco original, y eso ayudó a que se propagara más de la cuenta”.

EL CORONAVIRUS Y EL SARS

En cualquier caso Enjaunes se muestra optimista respecto al coronavirus al compararlo con el SARS: “cuando apareció un virus similar en 2002 la epidemia tardó en controlarse 5 meses, en este momento, con este virus, llevaremos en abril 5 meses, cuando debería haberse erradicado”.

Incluso el virólogo subraya otro avance importante en la lucha contra el virus asiático: la aplicación de antivirales en monos y humanos que han dado buen resultado en lugares como Estados Unidos. “Un antiviral que ya está en el mercado y se puede comprar, eso lo convierte en un arma muy poderosa y muy fácil de aplicar para que todo el mundo se pueda poner bien”.