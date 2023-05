El político español que ha hecho un parón en la campaña para apoyar a Blanca Paloma en Liverpool: "Agridulce"

Anoche fue Eurovisión y hoy nos desperamos con una sensación agridulce con el resultado de Blanca Paloma, nuestra representante de este año. Lo cierto es que quedó en la posición número 17, a pesar de que las apuestas la daban como una de las favoritas de la noche, y dejó a cientos de eurofans defraudados por la decisión del televoto de dejarla en el último puesto. Hoy es día de análisis y de ver qué es lo que ha podido fallar, por eso, en Fin de Semana, hemos hablado con un eurofan de pro, que además, es un político que todos conocemos y que puedes descubrir en este audio.

"Hizo una gran actuación, una buena voz, pero hubo sensación agridulce. Nos votaron más de la mitad del jurado profesional, para el jurado tenía mucha calidad, pero cuando piensas en un estonio o una jubilada..." añadía. Y ojo, porque estuvo a solo un paso de ir a Liverpool para ver el festival de Eurovisión, pero finalmente, el hecho de estar en campaña, se lo impidió.

Una favorita dispuesta a ganar

Si podemos sacar una conclusión de anoche, es que la favorita en apuestas estaba destinada a ganar Eurovisión y qué, por no decirlo, ha hecho historia en el festival. Ella era Loreen, que ganó por segunda vez el micrófono de cristal después de once años. Para este político, era bastante claro que Suecia iba a ganar anoche.

"Vamos a ver lo que es 'Tattoo' en comparación con 'Euphoria'" expresaba. Eso sí, lo que no esperaba es que Israel llegase a ser la tercera de la noche, teniendo en cuenta lo parecida que podía resultar a la propuesta de Chanel del año pasado. "Me recordaba mucho a Chanel, estaba muy por encima en los puestos" contaba.

Igual que tampoco se esperaba que Croacia acabase en un top 15 impulsada por el voto del público, ya que no convenció al jurado profesional. "A mí me da pena pero es una cuestión que pasa, los comentarios de la gente es que no es lo mismo lo que nos gusta a todos" contaba.

Lo que fue también inesperado fue la posición de Francia que, para él, no merecía ese puesto número 16, justo por encima de España. Pero, si estos han sido los resultados de este año, ¿cree que hay que cambiar algo del Benidorm Fest? Pues lo cierto es que, para él, este es el buen camino a seguir.

"El Benidorm Fest se está haciendo muy bien, hay que pensar en qué canción le gustaría escuchar a un sueco o un irlandés" contaba.

Chanel, la gran recordada de anoche

Es claro que no hemos podido superar el puesto que Chanel consiguió el año pasado con su SloMo, que estaba destinada a ganar aunque finalmente fuese Ucrania quien se hizo con la victoria.

Sin embargo, antes de que consiguiese su tercer puesto, fue la izquiera más radical quien quiso tirar por tierra su tema, porque consideraban que incitaba a la prostitución. Pero, ¿era ese el motivo real? Esto es lo que opina Carlos Herrera de ello y que puedes escuchar aquí.