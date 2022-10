Pocos juguetes y una dosis de aburrimiento: Así desarrollarás la creatividad de los más pequeños

Una caja de cartón no es solo una caja. Si uno se fija bien, puede ser el casco de un astronauta camino de la Luna. También una casita. Un coche o una cuadriga. Los ojos con los que observamos nuestro entorno son esenciales para poder cambiarlo. Es lo que hacen los creativos. Si pensamos en algunos, puede que acudan a nuestra mente nombres como Velázquez, Edison; Frida Kahlo; Miguel Ángel; Einstein, Mozart, Santa Teresa de Calcuta, Coco Chanel, Lola Flores, Goya o Tolkien, por decir solo algunos. Personas que supieron transformar la realidad de su entorno para mejorar la existencia, ya sea a través de la humanidad, medicina, de la tecnología, de la moda o del arte. Pero porque somos todos igual de creativos que ellos. Miren Lasa y Fernando de Pablo han presentado con Cristina ‘Creatividad de andar por casa’, un manual para descubrir que todos somos creativos y cómo reconocerlo y educarlo ha favorecido la supervivencia del ser humano: “El creativo nace y se hace. Es importante saber mirar el entorno para fomentar la creatividad. Es una necesidad para tirar hacia delante todos los días”.

Y para ello, Miren y Fernando hacen hincapié en la importancia de fomentar en los más pequeños ese espíritu creativo. Y la clave puede ser el ‘austerimiento’: “La suma entre austeridad y aburrimiento. Si uno no lo tiene todo tiene que agudizar el ingenio para resolver temas. Y si estás aburrido tienes tiempo para hacerlo. Se genera paciencia, tolerancia a la frustración… No tenerlo todo es muy beneficioso para fomentar la creatividad”.

Para que los niños puedan desarrollar esta habilidad adecuadamente, Fernando planteaba algunas claves para los padres: “El cuarto debe ser un terreno de juego. Y debe tener un espacio para que los pequeños puedan jugar y tengan sus juguetes”. ¿Cuáles? “Los desmarcados. Que no tengan marcas: un camión, por ejemplo. No depende de una película o de una publicidad”: Balones, piezas de manualidades, bloques de construcción… Herramientas sin función concreta. ¿Cuántas veces hemos visto a un niño jugar con el envoltorio de un regalo que hemos pensado con mucho cariño? “Esa caja puede serlo todo o no ser nada. Con ella, el niño puede hacer volar su imaginación”. A veces, para poder dar rienda suelta a nuestra vis creativa, nos viene bien dejar fuera distracciones como, por ejemplo, el teléfono móvil. Y esta pareja propone un experimento: “Apaga el móvil y mételo en una bolsa de plástico. Introduce la bolsa en una caja y sella esta con cinta adhesiva. Mete esta caja dentro de otra. Rodéala con unas buenas cuerdas. Coloca la caja dentro de un armario, si puede ser, bajo llave”. Comienza un día largo seguramente. Y en esa jornada podemos “anotar en una libreta todo lo que no has podido hacer o consultar al no tener el teléfono. Y tratar de solventarlo con otros métodos. Terminado el DETOX, enciende el móvil y anota las interacciones que han llegado desde que lo apagaste. ¿Cuántos eran imprescindibles? ¿Cuánta ansiedad te ha generado y qué has hecho para aplacarla?”.

