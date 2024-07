La petición de María José Suárez a Muñoz Escassi tras su caso de infidelidad y extorsión: "¿Abierta?"

Uno de los asuntos más relevantes en las revistas de prensa rosa durante esta semana lo han protagonizado Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez por un caso tremendamente surrealista. Y es que el exjinete ha sido infiel a su pareja de manera rocambolesca. Tras volver de vacaciones, María José recibió un mail de una mujer transexual, que le aseguró que había tenido relaciones con Muñoz Escassi. No solo eso, sino que después, salió a la luz otra historia en la que se relacionaba al exjinete con la actriz Hiba Abouk.

Un caso que incluso Escassi ha llevado a comisaría, porque la infidelidad no se queda ahí: estamos hablando también de un caso de extorsión. Un suceso que ha comentado Nacho Abad con Cristina López Schlichting en Fin de Semana, aportando un dato importante: lo que María José Suárez ha pedido a Escassi tras este caso.





La denuncia de Álvaro Muñoz Escassi por extorisón por un vídeo.

Esta semana, el exjinete acudió a comisaría para denunciar un presunto caso de extorsión... procedente de Valeri, esta mujer trans. "Álvaro Muñoz Escassi acudió a una comisaría de Policía, a denunciar a una mujer trans por extorsión. Dice que existe una deuda y que no ha sido satisfecha. Y como no se paga esa deuda, le amenaza con extorsionarle y contar determinadas prácticas sexuales que han tenido juntos", explica Nacho Abad.

Básicamente, Valeri poseería una serie de vídeos íntimos de Escassi con la que era su pareja, María José Suárez.Y demuestra que, efectivamente, tiene esos vídeos: "Esto sería un delito serio, la tenencia de esos vídeos ya lo es. Sabemos que hay unos vídeos porque María José Suárez, la hasta hace unos días novia de Muñoz Escassi, ha hablado con Valeri, la chica trans, y Valeri le dice que sus partes íntimas son así, así y así".

Como suena: la chica le describió a María José Suárez cómo era sin ropa. A esto, la modelo no aclara si los vídeos eran consentidos o no, y las respuestas son contradictorias. Sin embargo, ella no ha denunciado este hecho, sino que ha pedido a Escassi que haga una cosa públicamente.

La petición de María José Suárez a Muñoz Escassi

Lo que María José Suárez ha pedido a su expareja es una retractación pública por un hecho: Muñoz Escassi había asegurado que tenían una relación abierta, algo que no era así ni mucho menos. "Ella lo que ha pedido es una rectificación, y el problema viene que Álvaro Muñoz Escassi había dicho que tenían una relación abierta... y ella dice que eso es falso. Que él era muy celoso", explica Nacho Abad.

Obviamente, como José Miguel Gaona señala, esto no tiene recorrido legal, pero sí iría para una demanda civil por mentir, ya que Escassi habría tenido todo tipo de relaciones, si se confirman estas acusaciones, tanto con esta mujer trans como con más mujeres. Un caso que ha dado para mucha conversación en las últimas semanas, y que no ha terminado aquí todavía, a la espera de cómo se resuelve este presunto caso de extorsión.