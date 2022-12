Pastores, churreros o DJ en Nochevieja: Así es trabajar durante la noche más importante del año

Prácticamente, sin darnos cuenta, llegamos al último día del año. Y sin duda, esta noche, será una de las más especiales de este 2022. Se cierra una etapa, se abre otra nueva y para hacer esa transición entre un año y otro, la mayoría de españoles celebraremos con nuestras familias y amigos la llegada del 2023. Y decimos la mayoría, porque hoy habrá mucha gente que sacrificará su celebración para hacer que los demás podamos disfrutar al cien por cien.Son los auténticos protagonistas de la Nochevieja.

Personas que trabajan a destajo cuando el resto de nosotros trabajamos descansamos. Queremos en Fin de Semana que conozcas a Fernando, pastor en Valladolid, en Matilla de los Caños. Normalmente, no puede disfrutar de la Nochevieja, ya que tiene que trabajar. "Nosotros todo el tiempo de pastoreo no salimos de casa, en Nochevieja intentamos salir con los amigos, pero al día siguiente hay que levantarse a las 7 de la mañana"

Y sin duda protagonistas también van a ser los sanitarios durante estas últimas horas del año. Ellos siempre están al pie del cañón y hoy no va a ser menos. Una de ellas es Inés. Ella es enfermera en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. No es la primera vez que le toca trabajar en fechas señaladas. Ella misma nos cuenta cómo va a darle la bienvenida al 2023: "Recibí el último año en el hospital. Llegas a despedir el año y recibirlo con gente que no conoces y que no has visto en la vida, porque el supervisor te dice dónde tienes que ir"

Nos dice Inés que, al menos esta vez sabe que va a trabajar en la planta en la que trabaja el resto del año porque otras veces no ha sido así. Al menos así puede compartir con compañeros que ya conoce este día tan señalado.

Las cenas, la fiesta y los desayunos, la forma de acabar y empezar el año

También habrá gente atendiéndonos en los restaurantes que estén abiertos. Y es que son muchos los que esta noche se apuntan a las cenas de gala que se ofrecen en algunos de estos espacios. Son muchos los que ofrecen menús especiales por todo lo alto como es el restaurante OTER. David Oter nos cuenta cómo viven ellos esta noche: "Es una noche de duro trabajo, pero es muy ilusionante. Los clientes vienen con sus seres queridosa tu establecimiento y es de agradecer, por eso hay que dar lo máximo posible".

Eso sí, no sería igual sin todo el trabajo previo que tienen que hacer. Ojo al menú que nos ha contado, que nos ha abierto el apetito y nos da ganas de celebrar esta Nochevieja en su local. Por supuesto, como colofón, las uvas, que no pueden faltar.

Vamos a situarnos en la zona del Vinalopó, en la provincia de Alicante. Allí se encuentran las uvas más famosas y las que más se consumen durante estos días. Esta temporada se han recogido casi 40 millones de kilos de esta variedad. ¿Qué hace especial a estas uvas? Pues que gracias a dónde se cultivan, una zona cálida y con unas características determinadas, aguanta sin pasificarse hasta estas fechas y llega en su punto para consumirse. Beatriz Rocamora es la directora de calidad del consejo regulador de la denominación de origen protegida de uva de mesa del Vinalopó.

"Los productores de uva lo vivimos con mucha intensidad, mucho trabajo y mucha ilusión...Es la época de más ventas del año" contaba a Fin de Semana.

Camareros, guardarropas, porteros... y también DJ's... Esos que nos amenizan poniendo los mejores temas del momento... Sin duda también son protagonistas. Y es que esta debe ser una de las noches del año en la que más se baila. Cristinan es DJ, Cervera es su nombre artístico, y pinchará esta noche en la discoteca La Gruta. "Trabajar el día de Nochevieja es la mejor noche del año, pero es una de cal y otra de arena...Aunque como artista es la noche que más esperamos del año, deseando ver a todo el mundo al cien por cien" contaba.

Y ya solo nos falta hablar del fin de fiesta... Porque, ¿puede haber algo que sea más necesario que antes de llegar a casa ir a por unos churros? Y ellos también son protagonistas porque prácticamente ni duermen durante esta noche. Luis, de Quierochurros es uno de los trabajadores de esta noche, y nos contaba cómo trabajan: "Trabajamos casi el día antes y madrugamos mucho. El día 31 preparamos las masas y dejamos todo preparado...Sobre las 4 o así de la mañana ya estamos en el local, terminamos y empezamos el año despiertos".

Como nos contaba, puede llegar a vender en solo cuatro horas unos quince mil churros. Esto sí que nos ha abierto el apetito.