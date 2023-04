En papel y en un solo día: así es como repercute las ferias de libro como Sant Jordi en la venta de libros

Hoy es un día especial tanto para escritores como para lectores y, también, para todos los Jorges. Y es que hoy, 23 de abril, celebramos su santo y también el Día del Libro. Aquí precisamente es donde nos hemos querido detener, porque, según los datos de hábito de lectura en España, hemos recuperado niveles prepandémicos de lectura.

?? Marian Rojas explica lo que debería pasarte cada vez que lees un libro y que indica una buena salud mental



?? La psiquiatra ha vuelto a pasar por los micrófonos de @findesemanacope para contarnos por qué deberíamos incluir la lectura en la rutina?? https://t.co/GPP5TfYtTR — COPE (@COPE) April 22, 2023

Para ser más concretos, se estima que el 65% de los españoles leen libros en su tiempo libre, haciendo crecer el índice de lectura seis puntos en los últimos diez años, y, de forma muy especial, entre los adolescentes. Estamos leyendo más, comprando más libros, y, sobre todo, incorporando este hábito en todas nuestras rutinas.

Sin embargo, hay un dato que llama mucho la atención y es el de ese 35% de la población que nunca lee, entre otras cosas, por falta de interés. En estos datos queremos fijarnos con dos expertos del sector que entrevistamos aquí en Fin de Semana.

Los libros que más triunfan

Patxi Beascoa Amat es director comercial de Penguin Random House, una de las mayores editoriales en nuestro país, y nos contaba en Fin de Semana que el crecimiento en la lectura se ha mantenido debido, entre otras cosas, al tiempo que pasamos confinados, que incluyó en nuestra rutina el hábito de la lectura.

Por cierto, nos cuenta, que lo que más se vende sigue siendo el libro en papel frente al electrónico, a pesar de que "hay una irrupción muy interesante de los audiolibros" contaba.

"Quienes hace unos añis auguraban que habría un 80-20 en cuanto al libro electrónico y al digital, acertaron a la inversa. Se consume el libro en digital en un 10%" explicaba.

??Más de 600 millones al año: estos son los libros que más se descargan ilegalmente en España



??"El problema de fondo en nuestro país es la baja conciencia, el escaso valor que se le da al trabajo del creador" explica el Gremio de Libreros a COPE?? https://t.co/dAFWtCYc4m — COPE (@COPE) March 20, 2023

Y, ¿cuáles son los libros que más se leen? Pues entre ellos, los que más fuerza están cogiendo estos meses son los de ámbito juvenil e infantil, aunque tiene mucha fuerza "la novela histórica, la romántica y el thriller" explicaba Patxi Beascoa.

En cuanto a las ventas, nos contaba que son más en papel y que muchas ocurren un día como hoy, en la feria del libro de Sant Jordi. "Esto ocurre en un día y es un esfuerzo global del sector para un solo día. Un 20% de las ventas puede ocurrir en un día como hoy" sentenciaba.

La autopublicación, clave en el sector

Si alguien sabe del sector editorial es, también, Félix Gil, director editorial de la Esfera de los Libros. Nos contaba que este año ha sido "de muchos reencuentros con los lectores que habían abandonado la lectura y están disfrutando de ella" contaba.

Hay más ventas y se lee más y, como nos contaba, hay "mucho interés en muchos géneros y temas diferentes", pero, es verdad, hay mucha publicación y un volumen que el sector no puede asumir.

Autopublicación: ¿la solución para escritores noveles?



?? Charlamos con @sgarciam33, periodista que ha lanzado su primera novela a través de la autopublicación https://t.co/eLPcBqxxuo — COPE (@COPE) September 26, 2022

Esto se debe, en parte, a la autopublicación que realizan muchos autores que, al no verse avalados por editoriales, deciden poner ellos mismos el dinero y correr con los gastos que conlleva. Esto no satisface, como nos explicaba, las demandas del sector porque "ha generado un volumen de publicaciones que el mercado no puede absorber, y tenemos que lidiar con ello".

Dicho sea de paso que las editoriales, como nos contaba, están poniendo todo de su parte para responder a las demandas de los lectores y han "adquirido el compromiso de no repercutir los enormes gastos de producción en los precios de venta al público" contaba Félix Gil en Fin de Semana.

Y un pronóstico final: el hábito de lectura va a seguir creciendo y lo hará "en papel, porque sigue siendo un mercado que demanda el lector".