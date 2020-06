Paloma San Basilio: “Que no me digan lo que tengo que hacer cuando ni ellos lo saben”

Por muy traumáticas que sean las experiencias, lo que aflora en el hombre es lo que lleva dentro. Vamos a hablar con Paloma San Basilio, es cantante, actriz, pintora y escritora y ha venido a Fin de Semana a hablar sobre el confinamiento, pero también de las proezas que ha hecho durante su vida. No solo le ha cambiado el confinamiento, sino las experiencias que ha querido que su vida le brinde.

“Me crié en Madrid, pero el sur es mi casa. Adoro su tempo, rodeada de buganvillas, en el mar donde me acabo de bañar”.

“Creo que lo he vivido como una mejoranza en sentimiento y emociones y también me doy cuenta de la ignorancia y de lo poco que sabemos de todo. Surgen fantasmas que no sabías que estaban ahí, como la rabia el dolor o el sentirse atado cuando te dicen lo que tienes que hacer cuando ni ellos mismos lo saben” comenta Paloma San Basilio. “Espero que el confinamiento nos haga un poco más sabios. Pero no de aprendizaje, sino para ir hacia adelante. Estamos entrando en una fase de autocomplacencia y miedo. No es sano para una soledad. No creo que vayamos a ser mejores. Ha habido guerras, habrá más, pero la gente sigue muriendo con una rodilla al cuello y los vándalos rompen los cristales”.

Paloma también ha perdido sus planes, como la gira que tenía pendiente en España con su disco. “En principio el 21 de noviembre, se supone que voy a estar en Roquetas, en diciembre en Murcia. Soy optimista, espero que se reanuden los conciertos. Porque un país con los teatros cerrados es un país que se ha quedado sin luz. Es un gremio muy castigado. Toda la gente que se ha quedado en la calle no sabe cuando va a levantar el telón”.

Con este confinamiento ha llegado una nueva versión de una canción de Paloma que ha acompañado a muchas generaciones. ‘Juntos’ ha vuelto con nueva letra y melodía: “Sentí que tenía que dar todo lo que nos está faltando estos días, en este mundo tan sórdido que estamos viviendo, y necesitaba dar ese mensaje de ánimo y alegría, para que volvamos a estar juntos. La nueva normalidad me parece una frase contradictoria, es una antítesis. El que ha hecho la frase no estaba muy lúcido. Parece que se refiere más a nuevas normas. Pero no es una nueva normalidad, sino vivir de una manera distinta, que lo veremos dentro de un año. Me niego a que me impongan”.

“Soy una persona de centro. El centro es donde confluyen las ideas. El problema de este país es que no se entiende la centralidad. La gente piensa que negociar con unos y con otros es desvirtuarse, pero es lo que se necesita. No se puede hacer política desde la pasión, sino desde el entendimiento. No hay que satisfacer el afán de tener la razón, sino de buscar lo mejor para tantas personas. Me parece muy triste lo que está pasando. Hay un nivel muy bajo en la clase política” ha comentado la artista.

“El tema americano es muy triste, pero es algo que pasa en todos los países. Se suben al carro en todos los países para luchar por sus intereses. Pero en Estados Unidos, sobre todo al sur, el racismo es un tema a solucionar” ha dicho la cantante.

