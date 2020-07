Padre Alfonso Soza: ¿Existen los espíritus del mal?

¿Existen, o no existen los espíritus del mal? El padre Alfonso Soza Castilo, sacerdote de la Diócesis de Jinotega, ha charlado con Cristina sobre las misiones indígenas en Nicaragua: “me enfrenté a un reto… ¿hasta dónde se atropella una cultura? Es tan difícil como que se te agota el agua potable. Ahí es cuando empiezas a sufrir.”

El padre Alfonso, ha contado cómo viven los indígenas: “Debemos introducirnos en su piel. Viven en pequeñas aldeas, es todo completamente natural, viven de la pesca, la agricultura…”

El animismo, en estos lugares, es algo presente constantemente: “Es considerado como una religión natural. Si sientes miedo, al día siguiente eres tú el que sientes que algo va mal, y cualquiera puede tener un brote. Es un fenómeno que depende mucho de cómo se acoja en cada aldea. Yo no estaba centro del círculo del miedo social, por eso a mí no me pasó nada.”