Ossorio: “Es lamentable usar la comisión de reconstrucción para la fobia de la izquierda a la concertada”

El consejero de Educaciónd e la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha criticado en COPE la última propuesta del gobierno que supone un ataque directo a la escuela concertada. La comisión de reconstrucción económica y social de España por el coronavirus proponía esta semana excluir la educación concertada de esas ayudas de 2.000 millones de euros para las comunidades autónomas.

“Aunque ese documento se aprobara como está, no tiene valor normativo sobre nosotros, pero es una triste declaración de intenciones”, explicaba el responsable de Educación del Gobierno de Ayuso. “Es lamentable utilizar ese documento para esa fobia del siglo pasado de la izquierda hacia la concertada”.

Ley Celáa

Y es que no es el primer ataque del gobierno de coalición a la escuela concertada en los últimos meses ni en el último año. La conocida como la ‘ley Celáa’ se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso. “Es un ataque que en Madrid no va a servir para nada, porque no va a atender a ese cambio de la ley”, aclaraba tajante Ossorio este domingo en Fin de Semana a Cristina López Schlichting.

Además, Ossorio explicaba dónde radica la intención del Gobierno de Sánchez con esta ‘ley Celáa’: “En comunidades donde gobierna el PSOE y Podemos en los últimos años han intentado reducir los conciertos, y cuando han llegado reclamaciones a los tribunales, han dicho que se tenía que hacer en función de la demanda social, han perdido los pleitos. Al cambiar la ley y quitar ese concepto, lo que están permitiendo es que comunidades afines puedan reducir esos conciertos y que después no lo pierdan en los tribunales”.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa. EFE/Chema Moya/ArchivoChema Moya

Eso sí, el responsable de Educación del gobierno regional avisa: “En Madrid, si los padres quieren más públicas, habrá más públicas. Si quieren más concertadas, pues más concertadas”.

El plan para la vuelta a las aulas

Sobre la vuelta de los alumnos a los colegios madrileños en septiembre, Ossorio explica que el plan se divide entre secundaria e infantil: “En secundaria, donde se pueda guardar el metro y medio, se guardará, sino se utilizará mascarilla. Si la situación sanitaria cambiara, hemos previsto otros dos escenarios donde se va ampliando las medidas y la enseñanza online”.

“Los centros conocen lo que tienen que hacer en cada caso, la administración madrileña sabe cuáles son los escenarios y lo que tiene que hacer según lo que ocurra”, explica.

Vista de un colegio cerrado en Madrid. EFE/Paco Campos/ArchivoPaco Campos

Por ello, detalla: “El plan es esponjar las aulas en infantil y primera, que se desdoblen y haya más distancia entre los alumnos. En secundaria y bachillerato, como son alumnos que pueden rendir mucho más, dividir entre presencial y a distancia. Desde marzo hemos aprendido sobre ello, y vamos a hacer muchas mejoras. Vamos a invertir dinero en tecnología para que la enseñanza a distancia funcione mejor”.