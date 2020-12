Nuria Amat y Jon Juaristi, contra la Ley Celáa: "La editorial dijo que vendo menos por ser antinacionalista"

Los escritores Nuria Amat, catalana, o Jon Juaristi, vasco, han criticado en Fin de Semana de COPE la nueva Ley Celáa de Educación en la que se suprime el español como lengua vehicular en los colegios. Por ello, se han unido junto a un centenar de escritores para firmar un manifiesto en el que condenan la estrategia lingüística del gobierno de coalición.

Uno de los puntos más polémicos de la nueva Ley Celáa o LOMLOE ha sido la postergación del castellano, ya no es la lengua vehicular en la enseñanza. Los autores se han manifestado en favor del castellano, desde Fernando Savater hasta Carmen Posadas, o Isabel San Sebastián.

Nuria Amat: “La editorial me dijo que vendería menos”

“Tenemos una riqueza especial en España que es el bilingüismo, y ahora hemos llegado a un límite que no se puede soportar”, se queja la escritora catalana y ganadora de varios premios, Nuria Amat. “Los escritores no son bancos que se pueden trasladar a cualquier capital española, somos la voz, la lengua y el pensamiento, lo que todos los nacionalismos matan lo primero”.

Preguntada por anécdotas al respecto, Amat confesaba a Cristina López Schlichting que algunas de ellas eran “sobrecogedoras”. “En las tertulias veo que los ciudadanos no tenemos voz, los que estamos sufriendo este problema. Te arrinconan, me dijeron que como soy anti independentista o nacionalista y hablo, venderé menos”, comentaba en los micrófonos del Fin de Semana. Además, la autora deslizaba que la mayoría de sus colegas catalanas se han sentido cohibidos de firmar el manifiesto “¿No sorprende que seamos 4 firmantes catalanes? Están consiguiendo acallar, pero de manera muy sutil, no es miedo”.

Juaristi: “El euskera en el País Vasco es minoritario”

Por su parte, por Fin de Semana ha pasado también el autor Jon Juaristi: “En el País Vasco la mayoría de personas hablaba en español, el euskera es una lengua muy minoritaria, de hecho, los nacionalistas se quejan de que después de inversiones faraónicas en el vasco no ha habido un aumento reseñable”, aclaraba a Cristina López Schlichting.

Por último, lanzaba una reflexión sobre quién está detrás de las presiones al Gobierno para atacar al castellano: “Es curioso que Celáa haya elaborado esta ley a petición de los nacionalistas e independentistas catalanes y no los vascos, que los hay y son lo suficientemente intuitivos para saber que una imponer la inmersión lingüística provocaría en el País Vasco un desastre inmediato”.