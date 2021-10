“Un niño con TLP necesita cuidados muy especiales que van más allá de las promesas de la Administración”

Eva tiene una hija de 23 años, es la mayor de 5 hermanos, y tiene TLP, es decir, Trastorno Límite de la Personalidad. Con 4 años ya les avisaron en el colegio de comportamientos raros y agresivos, entonces la llevaron a terapias, psicólogos y neurólogos. Fue creciendo y la diagnosticaron trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDH), pero tenía conductas que no respondían solo a eso porque empezó a tener síntomas más fuertes, incluyendo relaciones de riesgo con gente que conocía en internet.

Eva y su marido fueron cambiando de psiquiatras y con 18 años les hablan de TLP, algo que hasta ese momento nadie les había dicho. Por ello estuvo yendo al Hospital de Día Madrid durante un año hasta que la expulsan porque dicen que es imposible trabajar con ella, así que ha estado varios meses sin tratamiento.

Peo entonces va a la Fundación Amai TLP, aunque no estaba claro el patrón de TLP porque no tiene rasgos suicidas pero sí el componente de conducta antisocial e impulsividad desmedida. Ahora mismo los hospitales de día la rechazan y la familia está sin medios, por eso Eva asegura en Fin de Semana con Cristina que la familia “es el muro de contención. No pasa más porque las familias estamos ahí. Es un trastorno mental para toda la vida, pero puedes darle herramientas para manejarlo y llevar una vida más o menos normal”.

Eva no escatima en elogios hacia Amaia, “que hace una labor increíble”, pero reconoce que hacen falta más recursos: “Las administradores se llenan la boca de medidas pero necesitamos recursos residenciales. Al final no sabemos cómo actuar, no somos profesionales. Necesitamos ayudar a estos chicos que estén en un centro residencial”. En la Fundación tampoco les mienten: “Lo que contaban era muy desolador, llegan a la edad adulta con muchas dificultades. Les cuesta mantener un puesto de trabajo”, pero Eva no va a abandonar la lucha por su hija, finaliza.