Sale a la luz el testimonio de Esther, la cuarta niña de Alcàsser: "Si se hubiesen escapado, ella lo sabría"

Puerto Hurraco, el triple crimen de Burgos o "el asesino de la baraja", son algunos de los crímenes que han conmocionado a la sociedad española, pero si hay uno que marcó a toda una generación fue el de las niñas de Alcàsser.

El secuesto, la violación y el asesinato de Toñi, Miriam y Desirée nos mantuvo, a comienzos de los años 90, nada más que setenta y cinco días en vilo desde su desaparición hasta que se encontraron los cuerpos en 1997. Entonces, la Audiencia de Valencia atribuyó a Antonio Anglés y Mikel Ricart la muerte de las niñas. Pero, el hecho de que Anglés huyese, no se encontrase su cadáver y que el tribunal dejase abierta la participación de terceras personas, ha dado pie a multitud de teorías y ha generado un gran misterio.





"Entre los flecos del caso destaca la búsqueda del huido. El pasado mes de noviembre la Policía volvió a renovar su ficha de búsqueda en la Interpol, un acto rutinario desde que se le diera por huido en marzo del año 93 cuando viajaba rumbo a Dublín", explicaba esta mañana en 'Fin de Semana'Juan Baños, Jefe de Interior de COPE.

Ahora, casi 30 años después, vuelve a revivirse el Caso Alcàsser. El triple crimen salta a la gran pantalla con la película "75 días", que no es una teoría conspiratoria, sino que cuenta con la aprobación de la Guardia Civil. Los que la han realizado examinaron cada escena y todos los testimonios.

Pero, ¿qué tiene el crimen de Alcàsser para que vuelva otra vez a nuestras vidas? "Yo creo que lo que tiene este crimen es que todavía sigue abierto, no se ha cerrado o como ha dicho tu compañero, Juan, hay un sumario abierto en Alcira 30 años después para dar con el paradero de otras personas, como dice la sentencia", contaba Marc Romero, director y guionista de la película a Cristina López Schlichting.

La justicia dejó este caso más o menos abierto. Lejos de reducir la autoría a Antonio Anglés y Mikel Ricard, dejó abierta la puerta a más culpables y en el sumario B, aparece el ADN de cinco a siete personas diferentes, lo que ha servido para que Romero se ciña a él y "tiremos para adelante".





Un dato importante es que la proyección cuenta, además, con testimonios desconocidos hasta ahora. Por ejemplo, el de la cuarta niña, Esther Díaz, que ese día, el 13 de noviembre del 92, no fue a la discoteca con las demás. "Lo que me extrañaba de su testimonio es que la Guardia Civil no fue a su casa hasta siete días después, aunque, ahora bien, si como decían los agentes, se hubieran escapado por propia voluntad, esta niña lo sabría", decía el director. Es por ello por lo que decidieron incluirlo.

Además, en esta película no han querido dejar atrás el crimen de Macastre de 1989, que se produjo "prácticamente en la misma zona, de la misma manera, en casetas también" y que guarda dos coincidencias con el de Alcàsser. La primera de ellas es que el pie que le faltaba a una de las víctimas apareció meses después en la puerta de una mercería del municipio valenciano, "como si quisiera avisar de que ahí iba a ocurrir el siguiente hecho".

La segunda coincidencia se centra en un bar de carretera, lugar donde un señor mayor ofreció comida y bebida a la víctimas y donde Anglés y Ricart bajaron a comprarse unos bocadillos.

El filme, estrenado en las salas de cine de toda España este mismo viernes, promete "no dejar indiferente a nadie porque se manejan teorías que no son conspiranoicas, sino basadas en investigaciones de la Guardia Civil y nuestras", concluía su director.