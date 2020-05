Narciso Michavila, en COPE: “Los españoles quieren alternativas al estado de alarma de Sánchez”

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, explica en COPE que los españoles quieren alternativas al estado de alarma, según el último barómetro de la consultora de investigación. Michavila recalca la diferencia con el CIS de Tezanos en el que se aseguraba que la mayoría de la población estaba a favor de mantener la estrategia del Gobierno de prorrogar estados de alarma hasta mediados de verano. “Depende de cómo preguntes, obtienes una realidad u otra”, explica el experto.

Michavila detalla que “cuando preguntas si el único arma para combatir el virus es el estado de alarma, te dicen que sí, pero cuando le ofreces una alternativa al confinamiento a partir de junio, entonces quieren el estado de alarma el 22%, luego hay otro 20% que quiere medidas de confinamiento sin estado de alarma”, explicaba sobre el nuevo barómetro que publica el centro de investigación social.

Los españoles, a favor de mantener la distancia social

El presidente de GAD3 especifica que, otro de los datos que destaca es que el ciudadano español “es responsable” y quiere “mantener la distancia social”. “Cuando en la misma preguntas le ofreces mantener la distancia social sin estado de alarma, la respuesta positiva es del 54%”, detalla. “El ciudadano es responsable, y lo que no entiende es que la única herramienta dos meses después sea un estado de alarma que invade competencias autonómicas y que está limitando contrataciones públicas, limitación de cuentas...”

Protestas contra Sánchez

Sobre las protestas que dieron comienzo esta semana en la calle Núñez de Balboa en la capital el presidente de GAD3 detalla que “ayer supuso un punto de inflexión”. “Cuando las televisión le presta atención, ha prendido la chispa ya. Ves que no es un barrio de Madrid, ves ya que es prácticamente todos los barrios, y que no son precisamente de centro derecha. Madrid es una olla a presión, ha sido la comunidad más castigada, que más sufrió la tensión si se adelantaban o no medidas de confinamiento”, detalla.

Sin embargo, Michavila explica que aún no ha cambiado mucho la intención de voto de los españoles y que, como en el resto de países de la Unión Europea, España se dirige hacia refortalecer el bipartidismo. “El PSOE aguanta bien, el PP duplica el voto, estamos viendo un retorno al bipartidismo. Sufren mucho Podemos y Vox, pero al igual que está pasando en el resto de Europa, en Alemania o en Italia. Es lo que suele pasar en momentos de crisis”, explica en COPE

España está más triste y deprimida

“El CIS, como a lo único que se dedica es a preguntar por voto, que las hemos tenido antes que test de seroprevalencia, nosotros nos hemos ofrecido a testar el tipo de vivienda, temas psicológicos, y hemos pedido medir la evolución del estado anímico”, avanza Michavila.

GRAFCVA5104. ALBORAYA (VALENCIA), 17/05/2020.- Un hombre hace deporte, este domingo, en la playa de La Patacona de Alboraya en el sexagésimo tercer día de estado de alarma. EFE/Manuel BruqueManuel Bruque

Y es que el barómetro deGAD3 incluye que, a diferencia de lo que mantiene el presidente del Gobierno, “de ilusión nada”. “En España hay fortaleza, pero había soledad y depresión hacía un mes, y ese estado anímico no ha parado de bajar”.