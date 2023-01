Nacho Abad revela los audios del hijo de la mujer descuartizada en Marbella que destapan la verdad del caso

El domingo pasado, apareció una cadáver sin cabeza y sin mano, meciéndose en el mar de una playa de Marbella. En un principio, se pensó que esto tenía que ver con el narcotráfico. Pero, en relidad, la falta de cabeza, manos, y su herida abierta en el estómago, se hace con el objetivo de que no se identifique a la víctima. Sin cara, sin huellas dactilares y sin tatuajes, ya que parece que tenía uno en el estómago, es muy difícil de identificar.

El viernes pasado, la familia de Natalia la comienza a echar de menos. Ellos viven en Colombia y, a través de las redes sociales, ven que empiezan a colgarse vídeos del cuerpo flotando. La familia se puso en contacto con las personas que publican las imágenes para saber dónde ha sido y les parece reconocer a Natalia por su cuerpo. Entonces, llaman a la policía y dan sus datos: una mujer de 46 años, colombiana, que se dedica a trabajar en casa.

Asimismo, informan de que ella "tenía una pareja muy mala, llamado Leonel". Natalia estuvo con él unos seis meses, la había maltratado y, luego, ella se enteró de que él estaba casado con otra mujer y estaba manteniendo ambas relaciones. Ella le llegó a denunciar el pasado mes de diciembre por malos tratos y, el 21 de diciembre, le pusieron una orden de alejamiento, pero él se la ha estado saltando, por lo que se sospecha que sea el responsable de la muerte.

Por el momento, Leonal ha sido detenido, pero por quebrantar una orden de alejamiento porque todavía no se le puede vincular al cuerpo. A raíz de esto, Nacho Abad ha podido hablar con el hijo de la víctima, Victor de 26 años y que vive en Colombia. "Era muy trabajadora, religiosa, creyente... Hablaba mucho con ella, era mi mejor amiga", comienza diciendo él, desmintiendo todos los rumores sobre que su madre se dedicaba al narcontráfico. Realmente, ella era enfermera, trabajaba cuidando a personas mayores y llevaba cinco años en España para ganar dinero y enviarle a su hijo.

"Él empezó a volverse posesivo"



"Estuvieron solo cuatro meses conociéndose... No era su marido, no vivieron juntos ni se hicieron promesas. Tuvieron una cita, empezaron a salir... Se conocieron tirando la basura. Ella buscaba a un hombre creyente y, justamente, él le hablaba de Dios y decía que era creyente. Así la conquistó", cuenta sobre cómo se conocieron. "Me presentó a su novio por videollamada. De cierta forma, nos pide permiso cuando sale con un hombre. Él tenía una careta, solo mentía. Supuestamente estaba enamorado e iba a cuidar a mi madre. Le hablaba de tener hijos", opina sobre Leonel.

"A los meses él empezó a volverse posesivo. Mi madre me contó que él era celoso y que casi le pegó por escucharla hablar con otro hombre por teléfono. Entonces, ella empezó a alejarse y él comenzó a seguirla. La agredió en varias ocasiones y casi le partió el tabique", recuerda. "Mi madre estaba asustada. Ella me mandó fotos de él, su información, foto del DNI y me dijo que estuviera muy pendiente por si pasaba algo. Y que tenía familia en Cali", agrega.

La principal hipotesis de por qué la asesinó es que, durante los primeros cuatro meses de relación, ella le prestó 700 euros. Y, cuando rompieron, le pidió el dinero de vuelta. Según confiesa el acusado, al salir de misa, la metió en una furgoneta, fueron a la playa y, con un cúter, le quitó la cabeza, las manos y le raja la tripa. Después le rajó el tórax para que se hundiese el cuerpo. A raíz de esto, se sospecha que este hombre tenía experiencia el descuartizamiento, dada "su profesionalidad" en la manera de descuartizar a Natalia.