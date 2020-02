Un muro formado por cientos de huesos humanos en una catedral de Bélgica

Un grupo de arqueólogos belgas halló este pasado 18 de febrero un muro construido con una centena de huesos humanos que data de hace 500 años. El descubrimiento se localizó en la icónica Catedral de San Bavón, en Flandes, una localidad de Bélgica, y para explicarnos todos los detalles hemos hablado con nuestro corresponsal José Luis Concejero, quien asegura que “ha llamado la atención, pero hay que reconocer que no hablamos de una barbaridad, sobre todo en esta zona de Bélgica y en otras zonas pequeñas de Francia. ¿Por qué? La historia es que, evidentemente, en las iglesias y pequeñas catedrales hay adjunto un cementerio y, en algunas ocasiones, varios. ¿Qué ha pasado a lo largo de los siglos? Que, ante la incapacidad de tener más huecos para dar culto a nuestros fallecidos, retiraban los huesos de las tumbas para hacer hueco a nuevas tumbas, una reducción de huesos”.

“Se han dado casos”, continúa Concejero, “y ahora mismo es lo que se investiga en esta catedral, de pequeñas edificaciones que, en primer lugar, estaban previstas para albergar los huesos, pero que se han dado casos de llegar a construir paredes, muros con todos estos huesos. Claro, se da la circunstancia de que ha sido en una catedral tan grande y concurrida como esta, durante los trabajos de rehabilitación que están teniendo lugar”.

Ha sorprendido también la colocación de los huesos ya que, como explica nuestro corresponsal, “estaba todo colocado para que aguantase, lo hicieron con esa idea, no estaban tratando de encontrar una solución pasajera que se viniera abajo con el paso de los años. Hay, por decirlo así, un trabajo arquitectónico real detrás. Con este material, si se construye bien, se logra hacer algo resistente durante siglos”.

La tradición de acumular huesos para hacer hueco “es tradición en Bélgica, heredada de pequeños países de Francia porque era muy habitual ahí”, explica José Luis, quien detalla que “los belgas lo quieren tapar”: “Ha sido sorprendente y ha originado debate pero no ha acabado de convencer, no les gusta y además hablamos de una ciudad como Gante, probablemente la más bonita de Bélgica, tiene muchísimos visitantes a diario y no necesitan más maravillas para atraer la atención”.