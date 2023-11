"Muchas fortunas catalanas, andaluzas, asturianas o cántabras fundaron su riqueza en la esclavitud"

Puede que a estas alturas haya quien no sepa que tiene en su propia casa… una máquina del tiempo. La verdad, no ocupan mucho espacio y su mecanismo es insultantemente corriente. Una herramienta que permite, al que la utiliza, viajar del hoy al ayer.

¿Y cómo es posible? Te preguntarás. Pues la mayor parte están expuestos en librerías y, gracias a ellos, podemos observar con los ojos de la imaginación lo que otros miraron antes que nosotros.

Nuestros siguientes invitados han usado esta máquina tan única para hacernos viajar al Madrid del siglo XIX, en plena ‘sargentada’, cuando el ejército que se sublevó contra la reina Isabel II. Pero no solo han viajado hasta allí. También a Cádiz, Sevilla, Córdoba… y han llegado hasta La Habana, donde la vida en el siglo XIX no fue tan idílica como muchos podíamos pensar… Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero son las mentes que se esconden tras el fenómeno Carmen Mola, que presenta en Fin de Semana 'El Infierno', el último libro que acaban de publicar de la mano de Planeta con una tirada inicial de 400.000 ejemplares; Algo que, reconocía Jorge en COPE, da cierto vértigo.

'El Infierno' es una historia de amor al más puro estilo Carmen Mola: "Un estilo basado en la exploración del mal y la violencia y aplicar esto al amor es curioso. ¿Qué parte de violencia y de infierno entraña el amor? Es una exploración que nos ha gustado mucho hacer. Creemos que el amor esconde un infierno y un paraíso".

El estilo de esta particular escritora no deja elude los escenarios violentos, como por ejemplo la revuelta de los soldados que puso en jaque el reinado de Isabel II. Es en ese contexto en el que se conocen los protagonistas de la obra, Leonor y Mauro: "Y cuando por fin pueden encontrarse en La Habana, él se ve atrapado por el infierno de la esclavitud. Una realidad que afectó a españoles también, a gallegos que viajaban bajo la figura del colono asalariado, una especie de trampa para continuar con el flujo de esclavos una vez estaba prohibido. Urbano Feijóo de Sotomayor inventó la manera de llevar esclavos desde España. Nuestro protagonista se ve envuelto en ello y es otro giro que no es el del folletín, sino un giro un poco más violento".

Un fenómeno, el de la esclavitud en Cuba, desconocido por muchos a día de hoy: "Cuando empezamos a documentarnos para la novela no teníamos en mente lo importante que había sido la esclavitud, sí teníamos en mente el mundo de las plantaciones de algodón en EEUU (...) Y en realidad ellos abolieron la esclavitud antes que nosotros". Explicaba Agustín Martínez en Fin de Semana que muchas fortunas catalanas, andaluzas, asturianas o cántabras fundaron sus riquezas sobre el trabajo de esclavos, "algo de lo que hoy se habla poco".

