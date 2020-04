Humor, una palabra que gusta a casi todos pero que no todos saben usar bien y menos cuando se trata de hacer reír a los demás. No es fácil ser humorista, y hay personas que descubren que tienen ese don. Es el caso de Miguel Ángel Martín, actor desde hace más de 20 años y que, aprovechando estos días y queriendo hacerlos algo más livianos, ha publicado en su Instagram vídeos cómicos. ¿Qué ha pasado? Que ha triunfado y se ha hecho viral.

Miguel Ángel ha estado en Fin de Semana con Cristina donde ha reconocido que “en mi vida he sido tan conocido. Al monologuista que había dentro de mí no lo conocía ni yo. He descubierto una faceta de mí mismo... que yo creo que nos pasa a todos". Al poco de verse pensó que se podía haber arreglado: “Salí en pijama, tal cual, y ahora ya no me dejan cambiarme, y la taza me trae muchos quebraderos de cabeza por la bandera del Reino Unido, aunque yo les digo que esto no va de banderas ni de estado sino del contenido”.

Martín reconoce que se empezó a dar cuenta de su éxito por su hermano: “Me dijo 'me han mandado este vídeo los padres del colegio y no saben que eres tú', y ahí me di cuenta de que se me escapaba de las manos". Ahora bien, el punto de giro, el momento de inflexión fue después: “Que me retuitease Pérez Reverte, un asiduo de Twitter, fue el punto de inflexión, ahí ya fue el bombazo".

¿De dónde saca las ideas para sus monólogos? Muy sencillo, asegura Miguel Ángel: “Todo se me ocurre al momento porque son mis vivencias. Es lo más sincero hablar de uno mismo, verte desde fuera y tomártelo con humor para hacerlo más llevadero, es necesario ahora mismo".

El actor reconoce, con humor, que va a tener que “convertir el pijama en un uniforme de trabajo, menos mal que el atrezo es barato".