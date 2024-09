El meteorólogo Olcina adelanta el fenómeno que llegará a España a partir del domingo y que lo cambiará todo radicalmente: “Confirmamos”

Desde hace unos días, hemos entrado de lleno en el otoño y, aunque no siempre es así, lo hemos notado en el cambio de las temperaturas. Seguro que, vivas donde vivas de la península, sentirás que el fresquito, el viento y la bajada de temperaturas están aquí para quedarse.

Podemos, de algún modo, despedirnos de ese “veranillo de San Miguel” que caracteriza estas fechas, porque nos hemos sumido en una bajada del termómetro más que característica. Sin embargo, con esto de la meteorología, no está todo escrito, y hay ciertos fenómenos que llegarán en los próximos días que lo cambiará todo.

Es, al menos, lo que nos contaba en 'Fin de Semana' Jorge Olcina, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Él mismo nos explicaba que el otoño ha entrado por todo lo alto en España, salvo ciertas zonas que se han salvado.

“El Mediterráneo se ha quedado alejado de ese efecto, hacía falta esa borrasca que está en sus últimos momentos. Todavía hoy quedan restos de inestabilidad en País Vasco, Navarra, Pirineo Aragonés...Si no está lloviendo, lo hará en las próximas horas pero en cantidades menores” comenzaba explicando.

Dice, además, que lo hemos notado sobre todo en una bajada notable de temperaturas que comenzó en el centro peninsular, pero que “en las últimas horas ha llegado al Mediterráneo”.

“Es el resumen de esta semana, este fin de semana por lo general es tranquilo, el tiempo se ha tranquilizado y veremos mucho sol en el cielo” explicaba.

El fenómeno que llegará a España a “partir del domingo”

Como explicaba, este fin de semana se ha estabilizado mucho más el tiempo, pero eso no significa que, necesariamente, tengamos que despedirnos del “veranillo de San Miguel”.

Y es que “las temperaturas irán subiendo mañana domingo en ese veranillo de San Miguel, aunque se notan las noches más frescas” decía.

Y es entonces cuando nos contaba qué fenómeno nos espera a partir de este domingo que sí que lo cambiará todo radicalmente. “Mañana hasta el lunes y el martes, el Cantábrico de nuevo volverá a verse afectado por una pequeña borrasquita, las comunidades del Cantábrico incluso Cataluña y Aragón, se verán afectados por inestabilidad que dejará precipitaciones, se verá alguna lluvia” comenzaba explicando.

EFE Vista de la lluvia en una calle de Teruel

“En el resto tranquilidad, en el Valle del Guadalquivir volveremos a recuperar los 30-31 grados, en Madrid 25 o 26 grados, las noches confirmamos que no serán calurosas” terminaba contando.

Un último apunte: nos hablaba de si esa tormenta atlántica Isaac, llegará a España. “Los últimos modelos de esta mañana señalan que no nos va a afectar, no vendrá hacia España, se dirigirá hacia las Islas Británicas más hacia el norte y no afectará a España”.

El huracán que podría llegar a España en los próximos días

En 'Mediodía COPE', el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, ha dado detalles de este huracán.

El huracán "Isaac" -categorizado así hace solo unas horas- se encuentra ahora mismo en medio del Atlántico. La previsión es que próximamente siga ganando fuerza y, por tanto, peligrosidad. No obstante, los expertos no esperan que suba de categoría. Es decir, seguirá siendo un huracán de categoría 1.

Por el momento, el huracán presenta vientos de unos 100 km/h y se va desplazando hacia el este. Se espera que llegue a las islas Azores y que, poco después, roce la Península. Aunque, como apuntan los expertos, no está claro si alcanzará o no España. Lo que sí se sabe es que de hacerlo sería un fenómeno mucho más suave. Es decir, llegará como borrasca, no como ciclón.

Llegue o no Isaac, lo que sigue en la Península es la borrasca Aitor. Por lo que este fin de semana las temperaturas serán un poquito más frías de lo normal para esta época del año, hasta 10 grados menos. En algunos puntos del país, además, se esperan lluvias intensas.