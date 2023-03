Un meteorólogo avisa de lo que ocurrirá la semana que viene en esta parte de España: "Situación de emergencia"

El profesor de Climatología de la Universidad de Alicante y colaborador de 'Fin de Semana', Jorge Olcina, se ha pasado este sábado por los micrófonos del programa para adelantar las previsiones meteorológicas que nos esperan los próximos días, especialmente de la primera semana del mes de marzo, la denominada como "primavera meteorológica".

Sobre esto, en primer lugar, ha matizado que es una división a la que "habitualmente no estamos habituados". En pocas palabras, Olcina ha contado que "se escogen periodos de tres meses". En este caso, por ejemplo, hablamos de que la primavera empieza en "marzo, abril y mayo". Por su parte, en junio empezaría en verano y se alargaría durante los meses de junio, julio y agosto. "Se hace esta división un poquito estadística", ha asegurado. "Dentro de unos días empezará la primavera astronómica. Nuestro equinoccio de primavera, pero a efectos estadísticos, desde el 1 de marzo, se entiende que ha comenzado"





"La verdad es que estamos más habituados al paso de las estaciones astronómicas porque el sol determina mucho el ambiente térmico y también las precipitaciones", ha asegurado Olcina. Por ello, ya podríamos considerar marzo como "un mes de primavera, pero venimos de unos días de finales de febrero y primeros de marzo que ha hecho frío".

Así las cosas, el experto ha recordado la borrasca Juliette, que recientemente ha azotado "gran parte de España" y ha dejado "un poso de temperaturas frías bastante bajas para la época del año". Por ello, Olcina ha subrayado que "podríamos decir que estamos todavía en invierno" y por ello "nos va a costar un poco desprendernos de esas temperaturas negativas o frías en zonas de España del interior".

¿Qué nos espera la próxima semana en España?

Es la pregunta que todos nos hacemos cada vez que miramos al cielo y vemos algún rayo de sol. Tal y como ha contado Olcina, ya llevamos algunos días, ya incluso lo hemos notado este mismo fin de semana, han comenzado a subir las temperaturas. "Estamos hablando de máximas cerca de los 20 grados, pero todavía sigue el frío nocturno y así va a ser durante algunos más".

La buena noticia, como ya venimos contando, es que las máximas van a ser más agradables. Las mínimas, no obstante, seguirán siendo frías. A partir del domingo, no obstante, "entrará un frente por el suroeste, irá barriendo el suroeste y centro peninsular". Pese a ello, las temperaturas a mediodía "van a ganar algún grado conforme avance la semana". ¿Y lluvias? Pues bien, lo cierto es que no todo son buenas noticias. Desde mañana, se espera que en zonas como el suroeste haya precipitaciones. Aquí, en este punto, ha alertado de una región española que está en alerta y a la que es necesario prestar atención. "Situación preocupante en Cataluña, donde se ha declarado ya la situación de emergencia por sequía y hay restricciones de agua en varios municipios, hay que estar vigilantes de lo que ocurra en ese cuadrante", ha contado.