Qué es la "matanza de cerdos" y cómo funciona: la estafa por la que podrían robarte todos tus ahorros

No es raro hoy día conocer a alguien que tenga instalada en el teléfono móvil alguna aplicación para conocer gente. Ligar a través de plataformas es una costumbre cada vez más extendida, y hay quien ha visto en este canal una vía para estafar a usuarios que se lanzan a Internet en busca del amor.

Eso es lo que se conoce como ‘Matanza de cerdos’, un tipo de estafa en la que delincuentes especializados logran extraer grandes sumas de dinero a sus víctimas. Y no hablamos de cifras pequeñas. Algunas tienen hasta seis cifras. Por eso, para conocer un poquito más, en Fin de Semanahemos hablado con nuestra experta, Stella Luna de María, que nos daba las claves.

"Se genera el vínculo a través de redes sociales o aplicaciones para ligar...Se ponen en contacto dos personas y a partir de ahí se genera una relación aunque, esto es importante, nunca hay un contacto físico ni ningún encuentro" comenzaba contando.

Todo comienza con un mensaje en cualquier red social, te "engatusa" aparentando lo que no es, generalmente con dinero, para que te sea cada vez más atractivo, hasta que caes en esta red de mentiras. "En esta falsa apariencia, llega la primera petición, te dice que ha tenido un problema con su cuenta bancaria o que necesita hacer un viaje, que se produce en un entorno de prisa para que no tengas tiempo de pensar, y te pide que le deposites dinero" comentaba.

"En España hay cuatro 'estafadores del amor', se cree que la estafa media está en torno de los 100.000 euros, aunque en Estados Unidos hay un caso de una mujer que le dio todos sus ahorros por unos 2 millones de dólares" nos contaba. Pero, claro, ¿cómo podemos evitar caer en estas estafas y cómo prevenirlas?

¿Cuáles son las tácticas de estafa y cómo hacerles frente?

Para empezar, siempre hay que estar alerta con cualquier mensaje que nos sea sospechoso en redes sociales, porque podría esconder malas intenciones detrás. Unas malas intenciones en las que, como nos recordaba nuestra experta, solemos caer más las mujeres: "Hemos crecido en el ideal romántico, esta historia del príncipe azul y te la crees" señalaba.

Y aunque pasa por igual, hay que estar muy atento a estas "estafas del amor", porque las tácticas son muchas y muy variadas: "La más común es cuando te dicen que han tenido un bloqueo en su cuenta corriente y necesita un pequeño dinero" nos empezaba a contar.

"También nos manipulan emocionalmente...No son nunca quieres dicen ser y tú no tienes ninguna manera de comprobar cuál es su identidad real" señalaba.

Pero, ¿cómo podemos prevenirlas? Pues Stella Luna de María lo tiene bien claro: "Nunca dar dinero a quien no conoces, aunque es una obviedad. No sabes cuáles son sus circunstancias ni por qué quiere tu dinero...No dar tarjeta de crédito ni tus datos personales es esencial" nos contaba.

Y además, hacía un último apunte, y es que, si estableces una relación con alguien, tienes que conocerla en el mundo físico para valorar cómo es esa persona y las intenciones que pueda tener contigo.