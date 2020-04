Marian Rojas: “Saldremos de esto con más empatía y compasión”

Marian Rojas, la autora de “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, viene todas las semanas para dar unos consejos a todos los que están en cuarentena y, como ella dice “porque las personas están sufriendo unos procesos en el cerebro muy específicos”.

A propósito de lo que tenemos que aprender del coronavirus, Marian comenta “que a todos nos pide algo el coronavirus, a todos ha venido a decirnos algo. La gran mayoría de la población y los médicos” para todos el virus tiene un siginificado. “Ha llegado un momento en el que el ser humano ha podido parar a pensar. Es un momento en el que la gente ha tenido tiempo para darse cuenta de que solo vivía para el trabajo, que se ha dado cuenta de que no sabía tratar a sus hijos, gente que yo conozco que ha empezado a conocer a sus hijos adolescentes y ha empezado a hablar con ellos”. Hemos pasado de pensar que somos inmortales y “hemos pasado a darnos cuenta de lo que de verdad importa”.

Continúa Marian Rojas con una reflexión. “Vi un anuncio en el que la gente se reunía y pensaba que si volveremos a la normalidad con esas ganas de hacer cosas buenas. Creo que todos estamos deseando tratar bien a la gente”. Marian extrapola este nuevo sentimiento de empatía a temas donde antes éramos más indiferentes. “Ahora vemos a los refugiados de otra manera, porque nosotros estamos sufriendo muchísimo con esto”. Hay maneras en las que sobrellevar este miedo y esta incertidumbre, aporta la psiquiatra, “y es estar unidos, y ese estar unidos contra esto con empatía y compasión, para ponernos en el lugar del otro e intentar apoyar al otro”.

Ha respondido a preguntas de los oyentes de problemas que se hayan podido tener estos días con la comida, con esa necesidad que te hace asaltar la nevera continuamente. “Entre que hicimos una compra como si fuese a acabarse el mundo y, de repente, ves tu nevera con un volumen que no estás acostumbrado a ver y te entra un hambre feroz. Tiene que haber un horario, porque muchas veces tu alegría, cuando estás encerrado en casa, es acercarte a la nevera y comer. Lo más importante es orden, de esta a hora no se come y poner un horario de comidas, aunque haya algún momento excepcional”. Y da tres consejos: “Hay que seguir cuidándonos tanto, mantener ratos de silencio que mejora nuestro sistema inmunológico y hacer todos los días algo de ejercicio”.

