Marian Rojas: "No hay que tener miedo a pedir ayuda o un abrazo ante el sufrimiento diario"

¿Cómo afrontamos el sufrimiento? ¿Qué claves existen para combatirlo? Es lo que nos ha explicado Marian Rojas: “El sufrimiento forma parte de la vida, y ese sufrimiento a veces es evitable y otras veces no. Pueden ser temas afectivos, de angustia por el futuro o el pasado... Al final conseguir ser felices consiste en saber cerrar las heridas del pasado. Comportamientos que seguimos repitiendo y que no nos gustan, personas de las que nos acordamos o gente a la que se le ha juzgado desde pequeños”.

“Esta semana he visto a una señora que sus padres han sufrido debido al Covid y sufre muchísimo. En estos casos no hay que tener miedo a pedir ayuda, si necesitas a alguien a quien contarle las cosas o abrazar, no tener miedo”. Sobre las personas que sufren esto de manera constante, pregunta Cristina, que se empeñan en darle vueltas a las cosas: “Las cosas que no son objetivamente graves, que sufren de manera más dramática, y hay que buscar una solución... Es el caso en el que hay que buscar un poco de ayuda”.

“Hay que saber relativizar, saber que la vida tiene momentos buenos y malos. Hay que tener una visión más realista de la vida. No estoy hablando de los dramas, sino del día a día- Por eso necesitamos una visión más positiva. También hay un porcentaje muy alto en las personas con ansiedad o depresión que tienen algo ligado a su carácter. Si trabajamos esta personalidad, podremos acabar luchando contra el sufrimiento” ha comentado la psiquiatra.