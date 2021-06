“Le mandó a freír espárragos”: La conversación de Tomás Gimeno con la Guardia Civil tras asesinar a sus hijas

El auto de la jueza del caso del presunto asesinato de Anna y Olivia a manos de Tomás Gimeno está repleto de detalles sobre los pasos que siguió la noche en la que desapareció con sus hijas. Uno de ellos es la llamada que compartió Tomás con un agente de la Guardia Civil por teléfono y que, según detalla el auto, tuvo lugar una vez había asesinado a las pequeñas.

Algo sobre lo que arrojaba luz el experto en sucesos de Fin de Semana, Nacho Abad, que explica qué ocurrió en ese tenso intercambio entre el guardia y Gimeno, que terminó “enviándole a freír espárragos”. Otro de los aspectos sobre los que incide el auto judicial y que confirma una de las principales teorías que se barajaban en los últimos días era que “él sabía que se iba a llevar a las niñas, que se iba a quitar la vida, porque la noche anterior a las 00:30 Tomás coge su Alfa Romeo de precio elevado y lo lleva a la finca donde trabajaba, parece que lo abandona”.

“Mantenía una relación sentimental con la directora del centro educativo al que asistía Olivia, y le entrega un estuche de lapiceros, con cinta de embalar, con instrucciones de abrirlo a la medianoche. Ella lo abre y ve que hay más de 6.000 euros y una carta en la que se despide de ella”, explicaba a Cristina López Schlichting.









Edema pulmonar: causa de la muerte de Olivia



Otro de los aspectos que acompañaban este sábado al informe era que el resultado preliminar de la autopsia decretaba que la muerte de Olivia Gimeno había sido un edema pulmonar. No obstante, el colaborador de COPE no ha querido elucubrar: “Yo he estado hablando con forenses y prefiero esperar al examen de toxicología para saber cómo fue el mecanismo de la muerte”.

No obstante, Abad no considera importante las causas de la muerte si no se va a juzgar al padre de las niñas: “Aunque también te digo, si no aparece vivo, tampoco es necesario saberlo. Es importante porque te enseña si hay ensañamiento y alevosía, y eso implica que haya una pena superior”. “También es para la madre. Si la sedó antes de sofocarlas es un extraño consuelo”, le cuestiona la presentadora de Fin de Semana.

“Pero para mí los detalles del fallecimiento son importantes siempre que haya un juicio de por medio. Si no hay juicio de por medio, pues mira, la mató y punto”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La conversación de Tomás Gimeno con la Guardia Civil



Otro de los detalles interesantes que arroja el auto es la conversación que mantiene Tomás con un agente de la Guardia Civil después de haber asesinado a las niñas. “En torno a las 22:30 de la noche Beatriz acude al cuartel para presentar la denuncia y, delante de los guardias llama a Tomás. Uno de ellos, cuando ve que el tipo está violento, insultante, despreciativo y que confirma la versión de ella de que no las va a devolver, coge el teléfono y le dice: “Mira, soy guardia civil, venga usted inmediatamente y traiga a las niñas”, explica el colaborador de COPE.

“Él, que ya estaba en el mar y que ya las había asesinado, probablemente y con toda seguridad según el auto, le responde que se vaya a freír espárragos, diciéndolo de una forma fina, y que él sabrá lo que tiene que hacer con sus hijas, que no se meta, y cuelga”, concluye.

Audio