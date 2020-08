Madame de Rosa, la influencer que volvió a ser enfermera por el coronavirus: "Pensaba que estaba en la guerra"

El coronavirus nos ha cambiado la vida a todos. Nos hemos enfrentado a una situación muy dura de la que cada uno tenemos una experiencia distinta. Pero sin duda, aquellos que hayan pisado un hospital, por cualquier motivo, durante los meses de confinamiento, habrán visto y vivido cosas que habrán cambiado completamente su visión de todo. Médicos, pacientes, celadores, enfermeros… para muchos, nada volverá a ser lo mismo.

Ángela Rozas, más conocida como Madame de Rosa, es influencer, y dejó temporalmente el mundo de la moda para volver al hospital:

“Me sentía en la obligación moral de hacerlo. He trabajado 11 años de enfermera, pero cuando comencé en redes sociales y tuve a mi hijo lo dejé. Llevaba 7 años sin trabajar de enfermera, pero cambié el chip cuando cerraron los colegios. Me di cuenta de que la cosa se estaba poniendo seria”.

Tomar la decisión de volver, no fue nada fácil: “Una compañera me dijo que necesitaban gente en La Paz. Al principio me daba miedo, no quería contagiar a mi familia, pero me di cuenta de que si todo el mundo pensaba como yo, no habría ni médicos, ni enfermeras, ni celadores… de esto, hemos salido por la generosidad de todo el mundo. Quienes nos hemos unido somos las personas. Me armé de valor y mandé el currículo”.

La influencer se contagió pocos días después de llegar al hospital: “Estuve tres días llorando inconsoladamente. Me sentía culpable por haberme infectado.”

Además, hablamos con la Asociación Covid Persistente Madrid, que contactó con Madame de Rosa, ya que, tras pasar la enfermedad, sigue padeciendo diferentes síntomas. Beatriz Fernández, Portavoz de este colectivo, nos explica qué pretenden, y la importancia de dar voz a aquellas personas que aún no han superado la COVID-19 por completo.