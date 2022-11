Los jueces defienden su independencia en COPE tras la Ley del 'solo sí es sí': "Es matar al mensajero"

La liberación y reducción de condenas a violadores en los últimos días ha evidenciado que la Ley que propone la ministra Irene Montero del "sí es sí" deja muchos flecos sin resolver. A la larga, y eso que llevamos solo unos días, está causando más problemas que soluciones. Y en lugar de rectificar, a pesar del silencio por parte del Gobierno y el nulo apoyo que le han dado a su ministra, Montero ha optado por una huída hacia adelante atancado a quienes aplican las leyes: a los jueces.

Por cumplir el ordenamieno jurídico, son tachados de machistas e ignorantes. Por eso, en Fin de Semana COPE hemos querido hablar con Fernando Portillo, juez decano de Melilla y presidente de una de las asociaciones que ha criticado la posición del Gobierno (entre las cuatro más importantes que hay), el Foro Judicial Independiente. Él ha defendido, en todo momento, la imparcialidad de su profesión.

"No hacemos leyes, velamos por que se cumplan...Si resulta que una ley penal rebaja las penas, nos vemos obligados a hacerlo. Si hay rebaja, tiene que aplicarse...lo contrario es ir en contra de la ley" comenzaba diciéndonos.

Y es que ha querido dejar muy claro que es una irresponsabilidad por parte de las autoridades del Ministerio hacer que el peso del error recaiga sobre los profesionales, ya que ellos, los jueces, se limitan a "aplicar las leyes".

Sobre todo, ha querido defender la independencia judicial respecto a las ideologías políticas, ya que desde el sector feminista se ha llegado a decir que, el problema, es que los jueces son, mayormente, de derechas. "Es una mentira que por mucho que se repita nunca va a ser verdad...Cuando nos ponemos la toga, dejamos a un lado nuestro sistema de creencias y opiniones" comenzaba diciéndonos.

"Trabajamos con medios insuficientes como para ponernos a revisar penas de sentencias que ya hemos dictado, si lo hemos hecho, es porque estamos obligados por Ley. Somos profesionales de la imparcialidad, vender el tema de la derecha judicial es hacer política a costa de quienes no pueden defenderse" explicaba, al tiempo que decía que, en realidad, es una mentira que se basa en los prejuicios de algunos políticos.

Falsas acusaciones de falta de formación

Fernando Portillo, juez decano de Melilla y presidente del Foro Judicial Independiente, ha querido también defenderse de las acusaciones de falta de formación por parte de los jueces para explicar las reabajas a ciertas penas. Y es que ha confesado que si hay algo de lo que no carecen los jueces es, precisamente, de formación.

"Los jueces estamos muy bien formados, no se puede decir jamás que no estemos formandos para hacer nuestro trabajo, que es aplicar las leyes...Si algo no falta en el ámbito de poder judicial es formación en perspectiva de género y violencia de género. Siempre será bueno seguir formándose, pero decir que no estamos formados es otra forma de echar la culpa a otros, de matar al mensajero" explicaba, mientras, contaba, que quienes hacen las leyes deberían conocer la complejidad del ordenamiento jurídico.