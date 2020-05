Los hosteleros: “El Gobierno no escucha, no sé qué les pasa, no permiten que les ayudemos”

La hostelería es uno de los sectores más afectados por la crisis económica derivada de la gestión gubernamental de la crisis sanitaria. Miles de restaurantes y bares cerrados y con fuertes limitaciones cuando logren abrir. Sobre esto ha hablado José Luis Yzuel, pte. de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, en Fin de Semana con Cristina, donde ha asegurado que “hemos sido escuchados de alguna manera pero las medidas son muy insuficientes a nivel económico": "Se nos ha dicho que tiene que ser todo muy poco a poco, y nosotros insistimos en que se puede garantizar la seguridad sanitaria sin que tengamos que, necesariamente, disminuir el aforo. Con las terrazas se puede".

Yzuel ha detallado su propuesta: "Separamos las mesas en la medida que se estime oportuna y eso garantizaría la separación física que se pide”. “No está mal empezar el camino del retorno a la normalidad aunque abrirán pocas terrazas", ha asegurado, y añadido que “veremos en la siguiente escalada cómo mejoramos esta medida. Pediremos también que no se tenga tanto en cuenta el aforo como la distancia de seguridad entre mesas. Ante todo debemos garantizar y garantizaremos la seguridad sanitaria tanto para clientes como para plantilla, que se aprueben nuestras medidas que ya tenemos pensadas".

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España ha desvelado que, aunque están “en hilo directo” con el ministerio de Trabajo, con Sanidad en absoluto: “El Ministerio de Trabajo nos ha escuchado parcialmente y estamos agradecidos, pero el caso de Sanidad es totalmente distinto. Allí creen tener la verdad absoluta y no escuchan, debería haber habido una colaboración y trato”. “Le dijimos al Gobierno 'déjenos ayudarles', y ha calado y han corregido algo el tiro, esperamos que los otros también se escuchen”, ha afirmado.

Yzuel también ha reconocido haber calificado de “lamentables” las declaraciones de Teresa Ribera: “Sí, fueron lamentables, lo de 'quien no se sienta seguro que no abra' fue muy poco afortunado, la sensibilidad se la había dejado en casa". Igualmente, la ministra de Trabajo aseguró que la hostelería se quedaría cerrada hasta diciembre: “Eso fue lo más grave. Nos llevó al bloqueo de todas las centralitas. Los nervios y las tensiones han supuesto un grave problema. Esta ministra no nos cuenta nada de sus funciones. Llevamos 7 semanas y no sabemos en qué han estado trabajado”.

“Vamos a ver si todo va volviendo a su cauce”, ha finalizado.