“Los hombres juegan más al ajedrez, victorias como la mía espero que animen a las mujeres y lo igualemos”

Nuestra protagonista es un auténtico prodigio en casi todo. Se llama María, es de un pueblecito de Huesca llamado Cuarte, tiene 17 años recién cumplidos y ya es universitaria. Y además tiene carrera como ajedrecista. Con cuatro añitos cogió su primera pieza y a día de hoy es una de las estrellas a nivel internacional de esta modalidad deportiva.





A los 7 ya se convirtió en campeona de España sub 8 y fue cuarta en toda Europa. Y con 10 años fue la mejor del mundo en su categoría. Palmarés increíble al que ha ido sumando títulos y logros a lo largo de los años. Su máxima hazaña ha sido recientemente acabar primera en la clasificación general del campeonato de España sub 18. Nunca antes una mujer lo había conseguido. Por eso en Fin de Semana con Cristina hemos hablado con ella, y donde reconoce sentir “mucha alegría y orgullo. No era consciente cuando gané el premio de que hacía 130 años que una mujer no conseguía un campeonato absoluto y eso me alegra mucho, gracias a eso el ajedrez femenino se ha multiplicado más”.





María cree que el hecho de que haya categoría masculina y femenina es “una cuestión de números”: “Si miras la élite del ajedrez, dentro de los diez mejores hombres quizás haya una o dos mujeres, como muchísimo. En general los hombres juegan más y hay que tratar de igualar esa situación. Se intentan maximizar los torneos femeninos para que más mujeres se animen a jugar y sea justo jugar mixto”. En todo caso la campeona reconoce que “los hombres juegan distinto que las mujeres” ya que ellos “juegan más sólido y no hay tantos altibajos en las partidas. Hace poco lo hablé con un jugador muy bueno y me dijo que, cuando jugaba contra una mujer, aunque sea la partida más sosa del mundo siempre se acaba alterando y nunca se sabe qué va a pasar”.





Sobre ‘Gambito de dama’, María reconoce que le gusta mucho: “Está muy bien hecha y hay situaciones que se parecen al ajedrez y, por supuesto, ha ayudado a que haya una visibilidad mayor del ajedrez tanto en chicas como en chicos. Que la protagonice una mujer ayuda, en EE.UU. ha habido más compras de tableros. Hay un ‘boom’”.





María empezó con 4 años porque un vecino del pueblo la enseñó: “En mi familia nadie jugaba y él me ayudó, entonces mi padre empezó conmigo porque tampoco sabía jugar, nos compramos un libro y nos apuntamos a un club. Ahí empecé a saber más y quise competir y me animó que, desde el principio, mis resultados fueron bueno, eso me motivó”.





Para jugar bien, María recomienda “constancia porque hay que entrenar mucho y estar al día; talento, pero eso en cualquier deporte; y paciencia, porque me ha pasado estar estancada en un nivel y hasta que subes tienes que esperar”. En todo caso, ella cree que hace falta “memoria e impulsividad. La pregunta es si memoria o talento, creo que es más talento que memoria, un 60-40, es mi opinión, ambas son necesarias. Y aun así yo tuve ganas de tirar la toalla, fue antes de la pandemia, un europeo no me salió bien y estaba cansada, no me salían las cosas, pero es que todo deportista tiene malas épocas, luego me animé porque me salió un torneo bueno y la pandemia me ha ayudado a centrarme y motivarme. Al volver a jugar he sentido otra vez la adrenalina que tienes delante del tablero cuando juegas torneos”.





Nuestra protagonista no duda de que el ajedrez es un deporte: “Cuando era más pequeña adelgazaba un montón en los torneos, se sufre mucho en ellos. Las partidas duran cuatro horas y estás siempre en tensión porque estás nervioso. Una jugada puede cambiar el resultado de la partida. En el tenis haces mal un punto y sigues jugando, pero aquí un mal movimiento puede decidirlo todo. Y es mucho nervio”.





Ahora María estudia Economía en Zaragoza y desea compatibilizarlo “lo máximo posible hasta donde llegue” ya que “los estudios son muy importantes”: “En 2º de Bachillerato me salté muchas clases que luego recuperé, este año voy a hacer lo mismo”.