Lecturas de verano: viajes por Viena, relaciones humanas y para los más peques

El primero es “Atrapa la liebre”, Lana Bastasic. Leer este libro es ir de viaje por las carreteras de Mostar a Viena, acompañando a Sara y Lejla, dos amigas de la infancia que se embarcan en esta aventura con un claro propósito (muy a lo Thelma y Louise), pero que según van recorriendo kilómetros van desempolvando recuerdos de su niñez y adolescencia y desanudando el hilo que las une desde hace tantos años. A nuestra crítica le ha enamorado la manera de narrar de Lana la verdad y la estructura del libro que nos guarda una sorpresa cuando llegamos al final.

Siguiente, otra mujer que ha sido todo un descubrimiento, a Sally Rooney, de 28 años, la han catalogado la escritora del momento. Ha publicado dos novelas, “Conversaciones entre amigos” y “Gente Normal”, que por cierto de esta última se ha adaptado una serie que ha llegado a España hace apenas 15 días y que no he dejado de ver recomendada. Ambos libros se centran en la complejidad de las relaciones humanas, no solo amorosas, y ahonda en las emociones de los personajes hasta hacer que les sientas amigos tuyos. Al final hay historias de amor, de amistad, todo vivido y narrado desde la perspectiva juvenil de quien no ha cumplido los 30 aún, pero que consigue que sientas esas mismas emociones.

Y el último, que además acaba de terminra, “Por las carreteras”, de Sylvain Prudhomme, una delicia de lectura que se desarrolla en un pueblito de Francia y que nos lleva a reflexionar sobre dos caminos que por lo general, no pueden convivir en la misma dirección y que en algún momento debemos de tirar por uno u otro. El de asentarse en un lugar, y formar una familia. Y el de la búsqueda de la propia identidad durante los viajes en autostop que realiza uno de los protagonistas del libro. Maravilla la manera de transmitir el paso del tiempo y las sensaciones que acompañan cada momento vital.

¿Y paraa los peques qué? Porque claro, los días de verano cunden muchísimo, y algún ratillo podemos aprovechar para tener momentos lectores, si puede ser en conjunto mucho mejor, que yo soy muy fan de la lectura en familia y de los recuerdos que instalan en la memoria de los niños.

A Beartriz le encanta sugerir libros por capítulos cuando comienzan a leer porque se les hace una lectura muy amena, y porque además lo pone muy fácil a la hora de delimitar un poco el tiempo de lectura. “Venga, vamos a leer un capítulo después de comer”. Hay dos colecciones que recomienda especialmente para estas edades, y son los libros de Ula y Hop, que ya tienen 6 ejemplares, y una que acaba de descubrir recientemente con su hija pequeña que es de una niña superheroína que se llama Kitty, y vive un montón de aventuras nocturnas haciéndose amiga de los gatos de su ciudad.

Uno de los hándicaps que suelen aparecer con la lectura en las edades entre los 8 y 10 años es que aunque ya demuestren soltura y comprensión lectora, en muchas ocasiones les da pereza leer, se aburren, no se enganchan… Para este tipo de lectores siempre recomienda probar con la novela gráfica. La editorial Maeva Young tiene una colección bastante amplia, y uno de sus últimos libros publicados pertenece a la famosa serie de libros de “El club de las canguro” de Ann M Martin, pero adaptada en formato cómic por Raina Telgemeier. Además Netflix también ha sacado una serie basada en estas novelas y no puede dejar de recomendarla, porque trata temas como la diabetes, o el sentirmiento de sentirse o no adaptado por la sociedad desde un punto de vista que conecta muy bien con la infancia/preadolescencia.

Por último, los más pequeñitos, esa franja de 3 a 7 que son los que más disfrutan de los álbumes ilustrados y a quienes es tan importante transmitir el amor por la lectura. Recomiendaa una preciosidad ilustrada llamada “Alguien se ha tragado a Lola”, de la editorial Bruño, sobre una bolsa de plástico tirada al mar y las aventuras que vive en las profundidades marinas… que si se la intenta comer una ballena, que si una tortuga quiere masticarla... Este libro tiene dos mensajes muy clave que consigue transmitir desde la emoción y la empatía con esta pobre bolsa de plástico, el primero, por supuesto, que nos muestra donde terminan nuestros plásticos cuando no los depositamos en la basura, y el segundo sobre la reutilización y las segundas oportunidades que podemos darle a los objetos, porque, aunque no te voy a hacer spoiler, finalmente Lola es encontrada por un niño que le da una vida muy divertida.