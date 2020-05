Las empresas españolas: “Podemos hacer 1,5 millones tests a la semana y venderlos aquí en vez de exportarlos”

Belén Barreiro, vicepresidenta de la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) y directora general de INGENASA, empresa que ha empezado a fabricar tests rápidos para detectar anticuerpos, ha estado en Fin de Semana con Cristina donde ha explicado que “ASEBIO existe desde antes de la crisis pero lo que hemos creado es un grupo de empresas fabricantes de test de covid que somos las que pretendemos mostrar de una manera muy clara y ser muy accesibles para enseñar nuestras capacidades al Gobierno para facilitar su utilización”.



DOS TIPOS DE TEST Y DISPONIBILIDAD CONDICIONADA

Barreiro ha querido hacer diferenciación de los dos tipos de tests que se aplican: “Los famosos PCR han estado disponibles desde el momento uno de iniciarse la crisis, allá por finales de febrero, ya en España las empresas que tenían kits de fabricación ya disponían de esa técnica y dieron acceso al mercado a esos productos; los kits de serología, los que detectan anticuerpos, como las pruebas rápidas o los ensayos de laboratorio que los detectan, hemos tardado bastante más tiempo en desarrollarlos porque, para hacerlos, necesitábamos disponer de muestras de personas que hubiesen padecido el covid y se hubiesen recuperado, por tanto hubiesen desarrollado anticuerpos. Por eso hemos tardado y más y se han tenido que comprar fuera porque los chinos los tenían desarrollados”.

Sobre la polémica por la compra y distribución por parte del Gobierno, la vicepresidenta de ASEBIO ha explicado que “somos empresas independientes, cada una tiene en su actividad comercial sus contactos y su estrategia comercial. Hay muchas de ellas que sí han estado suministrando. Otras, a lo mejor, no han sido tan visibles y han suministrado solo a laboratorios privados o a los de comunidades autónomas. Directamente con el Gobierno sí que ha habido algunas que han negociado y otras que lo han ido intentando. Este es el motivo que hace que nos unamos: hacer una especie de ‘market-place’ para mostrar todo lo que tenemos, que ellos contacten con nosotras y nosotras podamos desarrollar nuestra estrategia comercial de manera independiente. Tenemos un recorrido de 10 días y en ellos creo que hemos hecho suficiente ruido para que se vea que existimos”. En todo caso ha reconocido que “somos compañías relativamente pequeñas” y, por tanto, “el acceso no es muy sencillo, no todas tenemos uno equipos comerciales que accedan al Ministerio directamente. No hacemos más que intentarlo y creo que ahora somos perfectamente visibles para ellos”.

ESPERANDO A QUE SE LOS PIDAN PARA PODER VENDERLOS

Estos tests lo están exportando, como bien ha afirmado Barreriro: “Prácticamente las 11 que componemos este grupo tenemos una actividad exportadora bastante importante, casi todas tenemos más del 50 % de ventas fuera y, ahora mismo, estamos pendientes de que nos digan ‘dejad de vender porque los necesitamos aquí’, porque el gran problema a nivel mundial es que las grandes empresas que habitualmente suministran reactivos de diagnóstico están siendo requeridas por todos los gobiernos de todos los países porque es una pandemia y están todos los países igual y cada vez han más problemas de suministro. Si hay un hospital español que nos pide 1.000 kits hay que decirle que podemos darles 100 porque tenemos que distribuir el resto por otros países que también lo están pidiendo. Por eso queremos decirles que, si se quedan sin suministro, que está pasando, que cuenten con nosotros”.

La directora general de INGENASA ha explicado que “cada hospital o cada laboratorio tiene montada una plataforma, y eso significa que tiene una serie de equipos y esos a su vez necesitan unos consumibles para hacer los análisis. Muchas veces esos equipos son cerrados: o te los suministra quien te lo ha dado o no te vale de nada. Otros son abiertos: admiten los reactivos de terceros y podríamos entrar ahí a suministrar los reactivos, pero no se hace automáticamente, es imprescindible hacer una serie de pruebas antes de implantarlos”.

GIGANTESCA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CON CAPACIDAD PARA AUMENTAR

Barreiro ha detallado que las capacidades de fabricación son “muy grandes”: “Hoy en día estamos ya llevando al mercado 750.000 kits test de PCR semanales y 690.000 de serología. Evidentemente en España no se está consumiendo todo eso, pero disponibles están, aunque no hay capacidad de procesado, por eso no se están consumiendo todos aquí y nosotros seguimos produciendo, tenemos que usar nuestros canales de exportación porque somos empresa y necesitamos vivir de vender, tenemos que comercializar los excedentes que tenemos”.

Preguntada por José Miguel Gaona, psiquiatra y psicóloga, si nuestra capacidad de producción es escasa o realmente no se aprovecha al máximo, Barreiro ha reconocido estar “bastante de acuerdo” con esa afirmación y ha explicado que “los test de PCR, antes de que se empiecen a procesar en laboratorio, hay varias cosas: primero es la recogida. Para recoger las muestras, todos el mundo está viendo todos los días por la tele cómo se recogen con un isopo de las vías respiratorias altas, eso también es un material que puede llegar a ser escaso. El primer problema es el material de recogida de la muestra. Una vez es recogida, tiene que acceder a un laboratorio capacitado para analizarla, y para estar capacitado no solamente se requiere una máquina de PCR, que están en prácticamente todos los laboratorios de análisis de todas las aplicaciones. Esas muestras son muy infectivas, y para trabajar con ellas hace falta un nivel de bioseguridad 3, entonces ya nos vamos ciñendo a un número menor de laboratorios porque no todos tienen ese nivel, pero sigue habiendo muchos”.

“La calidad que ofrecemos por nosotros está absolutamente garantizada y lleva el marcado CE que es el que garantiza la calidad a nivel europeo. Todos los productos que se venden para diagnóstico tienen que estar marcados CE. En cuanto a los precios, no pretendemos ir contra la libre competencia sino que cada uno tendrá sus propias estrategias, pero ya puedo decir de antemano que no somos más caros que los extranjeros sino incluso al revés”, ha afirmado Barreriro, que ha añadido que “los 750.000 PCR se producen a la semana y podríamos doblarlos en tres semanas. En cuanto a los de serología, los de anticuerpos, es ahora cuando están disponibles, que hasta ahora no ha sido posible, y estamos empezando con esos 690.000 a día de hoy pero somos capaces de quintuplicarlos en unas tres o cuatro semanas, pueden ser suministrados en grandísimos volúmenes”.