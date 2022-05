KAPO 013: “En el ‘freestyle’ puedes ser quien quieras, solo debes construir un relato coherente y creíble”

No siempre es fácil ponerse delante de un micrófono y hablar, decir cosas que tengan sentido, y menos aún con público. Las palabras no siempre salen de nuestra boca cómo y cuándo uno querría, a veces repites la misma, a veces uno se trastabilla o se queda en blanco. En resumidas cuentas, el ejercicio de hablar no es sencillo aunque nos hayamos acostumbrado a ello desde nuestra más tierna infancia. Tampoco es sencillo el ejercicio de recitar, y mucho menos el de improvisar.

De este arte, del de improvisar, él sabe mucho. Nació en Barcelona hace 30 años, estudió Periodismo y se especializó en el campo deportivo. Se llama Bruno Pol Feliu García pero para muchos Bruno es ‘KAPO 013’, quien ha pasado por Fin de Semana con Cristina para contarnos lo que es FREESTYLE’ o improvisación libre: “Es el ejercicio de improvisar rimando, creando versos pero totalmente espontáneo, sin norma ni pretexto más que el de expresarte, pero sobre un instrumental de rap y rimar encima. Y luego está la vertiente competitiva, las batallas ‘de gallos’ dicho coloquialmente, torneos de improvisación en los que, individualmente, los raperos se baten en duelo”.

En este estilo, “mientras tú te ajustes al ritmo del instrumental, que caigas en la última caja de cada línea, puedes hacer el verso que quieras. El número de sílabas de un verso depende absolutamente de cómo sea la música sobre la que se improvisa”, explica KAPO 013.

Además Bruno hace memoria de su infancia, rodeada de música: “En casa mi padre ha sido productor de eventos musicales toda la vida y mi madre, hasta cuando nací yo, el 91, era cantante de rock. En casa sonaba música, se cantaba, bailaba y se celebraba sin parar. Fue mi padre, como productor de eventos y festivales, el que apostó por grupos nuevos y los trajo a España, gente como ‘Violadores del verso’, y me puso a mí los géneros que consideraba más innovadores. Yo con 9 años tenía un oído más abierto y menos hecho, así que el rap fue uno de los géneros que más escuché y más me engancharon”.

No se puede ignorar una película absolutamente imprescindible para los amantes del estilo libre, ‘8 millas’, protagonizada por Eminem y con una batalla final impresionante. Bruno explica cómo se organizan estos encuentros: “Es una reunión de gente que improvisa, lo hacen en una zona urbana pública. Lo anuncias, otrora en foros de internet, ahora en redes sociales, y acude todo el que quiera participar, se apuntan por 1 euro, bote para el premio, y a rapear como un torneo. El que gana se lleva el bote a casa, eso a un nivel apto para todos. Luego están las competiciones a nivel mundial patrocinadas por marcas o gente que lleva mucho tiempo dedicándose a esto, ahí sí que hay clasificaciones con viajes pagados. El dinero sale de las entradas, la última final nacional en la que yo estuve, la prepandemia, fue en el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona”.

KAPO 013 explica en su libro que este estilo de música “te lleva a proyectar las partes de tu personalidad que más funcionan, proyectas un personaje. Cuando compites contra alguien a quien no conoces de nada tienes que crear una narrativa interna, no puedes ponerte a decir ‘no te conozco de nada, me da igual lo que suceda’, eso no tendría interés para el público, tiene que haber un duelo de personajes, y ahí puedes ser quien tú quieras, pero tiene que ser algo que venga de tu persona porque otra cosa no sería creíble, y es muy divertido porque te ayuda en la adolescencia a tener un poco más de personalidad, soltarte de la mano de los adultos y a forjar tu yo en un mundo salvaje”.

Claro, para eso la velocidad a la que va el cerebro es increíble, tanto como para escuchar a tu compañero y ya ir imaginando tu frase, algo que relata Bruno Pol: “El ejercicio es idéntico al que haces cuando hablas de forma totalmente normal, ahí eliges tus palabras en décimas de segundo. La construcción del discurso oral es exactamente el mismo ejercicio con la diferencia de que hay un desdoblamiento: por un lado es toda esa lectura de la situación y el qué quieres decir y, por otra parte, una segunda línea en paralelo que aprendes a tener mucha conciencia de ella en la que todas las palabras salen como de ‘carpetitas’ que tienes en el cerebro. Todo ese vocabulario está dividido por número de sílabas”.

¿Por qué se incide entonces, con tanta variedad de palabras, en lo grosero, en los tacos? “Pues porque es lo que más funciona a nivel básico”, asegura sin vergüenza alguna KAPO 013, “de hecho en un combate entre dos líderes mundiales van a premiar mucho los dobles sentidos, pero si eso lo llevas a un centro comercial, va a triunfar lo más banal, lo fácil y evidente, lo sórdido”.

Es importante destacar que ahora empieza a haber un público femenino importante, algo que no es ajeno a Bruno: “El freestyle no deja de ser un reflejo directo de la sociedad. Hay cada vez más mujeres y de los 64 clasificados de este año, tres son ellas, que es mucho, va creciendo poco a poco esto”.