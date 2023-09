Juanma Castaño: "Gracias a Pepe descubrí que es bueno abrirse en canal delante del micrófono"

En esta sección de amigos del programa ya han pasado varios compañeros de deportes de la Cadena COPE, entre ellos Paco González, Manolo Lama y el gran Pepe Domingo Castaño a quien acabamos de decir adiós. Pero nos quedaba un gran comunicador por acoger en esta sección: Juanma Castaño, director de 'El Partidazo'. Durante la entrevista, Juanma ha querido recordar la figura de Pepe Domingo recordando que "cada vez que veo una foto, un vídeo o cualquier cosa suya, no me puedo creer que no lo vaya a ver más. Pensar que no voy a volver a tener esos momentos de radio con él, me mata". Además ha reconocido que él le enseñó a que "abrirse en canal delante del micro es bueno. Es mejor ser tú con todas tus imperfecciones, que impostar".

El presentador del programa de máxima audiencia de la radio deportiva nocturna, se reafirma en que es una persona insegura y que cada día que pasa, tiene más miedos. Por ejemplo el cuidado que tiene que tener cada vez que se pone delante del micrófono. Ya no tiene Twitter (actualmente X) para no ver lo que hablan de él en redes sociales: "si te crees lo que te dicen en ese fango, estás acabado". Reconoce que le gusta trabajar pero también que le gusta su vida de descanso... "A mi me gusta muchísimo trabajar en la radio pero también me gusta vivir. Ya me gustaría a mi vivir como Herrera".

Sobre sus gustos musicales asegura que le gusta "el rock, el pop y me gusta también el reguetón. De hecho me he rendido a escuchar Bad Bunny porque mis hijos me lo ponen en el coche". A pesar de ser periodista deportivo, y hablar cada día de fútbol, Juanma no juega nunca ni una pachanga, prefiere los deportes individuales para practicar.

De domingo a jueves lo escuchamos hasta la 1 y media de la madrugada en la Cadena COPE. Algo que le hace trasnochar bastante y además dormir muy poco. "Yo cada vez duermo menos y es preocupante.No duermo más de 6 horas y por eso me estoy quitando poco a poco el café". Juanma se ha reconocido a sí mismo como una persona sibarita.

Ha hablado sobre Masterchef y su victoria en el concurso junto a Miki Nadal: "Me lo pasé muy bien pero fue una experiencia laboral muy dura. Estuve 3 meses grabando el programa y además tenía que venir luego a hacer El Partidazo, había días que trabajaba muchísimas horas. Lo que peor llevé fue mantener el secreto. Yo acabé de grabar el 31 de julio y el programa acabó de emitirse en diciembre. No podía contar nada. En la radio pasé miedo porque a alguien le llegó algún soplo. Tenía miedo de que se enterase Paco porque seguro que lo iba a contar".