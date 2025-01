Un joven de Tudela se muda a Madrid con su familia y, años después, toma una decisión inesperada con su sueldo: "Este chico está loco"

Cuando somos niños, dejar atrás nuestra vida no cuesta, porque no tenemos una serie de responsabilidades que nos aten a un sitio en concreto. Eso es lo que le pasó a Javier Gascón Coca, es un joven de 26 años que actualmente vive en Aluche, en Madrid. Pero esto no fue siempre así. Javier nació en Tudela, en Navarra, pero se mudó con su madre y sus hermanos a este barrio de la capital. A priori no parece una historia especialmente relevante.

No obstante, y cuando comenzó a ganar sus primeros sueldos, tomó una decisión que a muchos, posiblemente, le parezca demencial. Pero no es solo eso, sino que esa misma decisión la tomó de nuevo años después. Dos veces... y camino de la tercera. ¿Qué hizo este joven tudelano para dejar a tantas personas impresionadas y estupefactas?

ESTO ES LO QUE HIZO ESTE JOVEN TUDELANO CON SU PRIMER SUELDO

Los españoles nos compramos nuestra primera vivienda, dados los tiempos que corren, a los 41 años. Una edad a la que ya nos podemos plantear lanzarnos a la piscina. No ha sido en el caso de Javier. Con tan solo 26 años, él ya tiene dos pisos en propiedad en Madrid. Lo más sorprendente, además de esto, es que no son para él, sino que los ha cedido a personas en situación de vulnerabilidad con todos los gastos pagados.

En 'Fin de Semana' ha estado Javier, junto a su mujer María, donde ha confesado que cuando empezó esta aventura "no sabía dónde llegaría; simplemente iba acompañando a personas en riesgo de exclusión, a gente que encontrábamos en la calle, íbamos hablando con ellos, luego en comedores sociales...".

Fue así como, hablando con uno de ellos, se dio cuenta de que el mayor problema de esta gente era "la falta de estabilidad por no tener un sitio en el que estar, en el que dejar las cosas, ducharse, tener una tranquilidad".

El primer piso que se compró en Madrid fue en año 2022 y estaba valorado en 75.000 euros. Dos años después compró el segundo, valorado en 100.000 euros. "Vengo de una familia bastante humilde, digamos. Entonces simplemente con trabajo, pidiendo ayuda a buenos amigos y hemos hecho más cosas", ha relatado. Gracias a todo eso, entre lo que también destaca que escribió un libro y los eventos realizados por el mismo, fue capaz de comprarlas. "Íbamos recibiendo donaciones, pequeñas contribuciones, luego todos mis salarios los reinvertíamos ahí y un poco así, poco a poco íbamos ahorrando para ello", ha agregado.

Entonces conoció a María, su mujer. "Al principio pensé como todos, que este chico está loco. Peor luego poco a poco se me fue contagiando todo esto y la verdad es que me encanta", ha admitido.

ASÍ PUDO JAVIER AHORRAR el DINERO PARA comprar las DOS VIVIENDAS

Todo ha sido a base de sacrificio. Un esfuerzo que, sin embargo, para él no fue "tan grande". De hecho, estuvo hasta cinco años sin comprarse una sola prenda de ropa. "Para mí lo material es secundario, entonces intento priorizar todo lo que no es material y para mí lo importante son las personas, el amor que les damos".

Además de todo esto, también ha compaginado muchos trabajos. "Llegué a estar con cuatro en algún momento, luego tres, luego dos. Ahora solo estoy con uno, compaginando eso con nuestros proyectos y el seguimiento, pero gracias a María también y su apoyo", ha agregado.