José Manuel Zapata, tenor desde el rock a la música clásica

Vamos a ver si sale esto bien... ¡Atención, orquesta!... Vamos a empezar. Yo voy a seguir las indicaciones del maestro, que me ha dicho que lo importante es marcar la anacrusa. Esa es la clave, dar con la anacrusa... Vamos a ello. Maestro, si es tan amable, marque la anacrusa, por favor... Muy bien. Tenemos ya la anacrusa marcada. Así que, todos atentos... ¡empezamos! A ver, un momento... un momento. Aquí tiene que haber un error... Algo ha fallado. ¡Si me han dicho que el invitado es un señor con toda la barba!. No puede ser que tenga esta voz... Ah, que me dicen que esta es una de las candidatas a la mejor canción en los Oscar de esta noche... Pues muy bien... Celeste me dicen que se llama, y parece que es una de las jóvenes promesas del soul. La nueva Amy Winehouse, me apunta Álvaro desde el control... La verdad es que canta bien la chica. Pero ha tenido que haber algún error en la anacrusa... Seguro que ha sido eso, porque yo tenía en el guión que íbamos a entrevistar a un primer tenor de ópera. Si todavía fuera un contratenor, podría dar el pego... Pero así no hay manera. Así que, por favor, señor, señora o señore tenor, preséntese usted mismo, o misme... ¡qué apuro! Confieso que no salgo de mi asombro... Me dicen que viene un tenor y sale la señorita Celeste, os anuncio que es un cantante de ópera y se arranca por tangos... ¡Hoy es el turno de José Manuel Zapata!

Solo con Cristina.