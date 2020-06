José Antonio López, virólogo: "El rebrote podría venir de los jóvenes por su poca conciencia de prevención"

Los rebrotes del virus están a la orden del día. Diversos países del mundo ya se están enfrentando a potentes focos de contagio que hacen peligrar la estabilidad de una hipotética vuelta a la normalidad. En España, la preocupación está en el turismo y los movimientos entre provincias. Desde el inicio del Estado de Alarma se ha considerado la posibilidad, que, según José Antonio López Guerrero, no es tan improbable: “Los rebrotes están dentro de lo esperado. También es de esperar que sean controlables. El rebrote de Pekín preocupa porque nos recuerda que de allí surgió el virus y también porque la comunidad científica desconfiamos de los datos que vienen de allí: el balance de infectados inicial y ahora parece como si quisieran echar balones fuera. Han vuelto a China con pequeñas modificaciones, pero lo normal no es que sea más virulento. Son informaciones que cuestan creer desde el punto de vista científico. En Alemania el foco viene de empresas cárnicas en la que se trabaja a bajas temperaturas y de poco control sanitario”.

Sobre la perspectiva científica de septiembre y octubre, fechas que se consideran claves para la posibilidad de rebrotes en España, ha planteado lo siguiente: “Quiero pensar que vamos en buena dirección. Pero hasta que no acabamos con esto en todo el mundo, con brotes en India, Irán o Rusia, va a ser complicado que volvamos a la normalidad. Los jóvenes consideran que son más inmunes y también son menos conscientes de su vulnerabilidad. Por eso, serían los que más contagian, porque son los que menos medidas toman”.

Sobre el tema del grupo sanguíneo: “Estoy por meterme dentro de la nevera y salir cuando esté la vacuna. Hay estudios muy preliminares, hay datos que dicen que el grupo ‘A’ tiene más posibilidades de pillar el bicho, o de presentar síntomas más fuertes” comenta el experto, "Soy calvo, tengo Grupo A y he tenido problemas cardíacos... ahora mismo no me hacían ningún seguro de vida. Bromas aparte, los estudios sobre andrógenos son preliminares, hay que seguir investigando".

Con respecto al nuevo fármaco, hay que tener cuidado, avisa José Antonio López Guerrero: “Los estudios son prometedores, pero hay dos tipos de tratamientos: los que tratan el virus y los que tratan su replicación. Ha entrado por la puerta grande un fármaco muy potente dexametasona. Hay que tener cuidado porque son muy preliminares” ha dicho el experto.

Escucha la entrevista completa con Cristina López Schlichting en Fin de Semana