José Antonio López: “No sé qué datos maneja el Gobierno para gastarse dinero en una tercera dosis”

El profesor de Microbiología y director del Laboratorio de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, José Antonio López, ponía en duda este domingo en los micrófonos de COPE la necesidad de invertir en estos momentos en una tercera dosis de la vacuna del coronavirus. El experto, divulgador habitual en medios como La Sexta, explicaba en Fin de Semana con Cristina: “Se hablaba de haber hecho acopio de 140 millones de dosis de Pfizer, pero no tengo claro con qué asesores y qué datos esta manejando el Gobierno, pero ninguna agencia de medicamentos, ni la CDC, ni la EMA o la FDA, están confirmando que vaya a hace falta una tercera dosis”.

"Mariano Esteban, que tiene la vacuna española a punto de caramelo, comenta que se está viendo que la pauta actual de vacunación sigue siendo efectiva", explicaba el microbiólogo en COPE, que incide en que es más necesario que el Ejecutivo redoble esfuerzos en terminar nuestra propia vacuna. "Es lícito pensar que una empresa farmacéutica ha encontrado este chollo o este negocio, está bien. Pero tenemos que salir toda la aldea global o no saldrá nadie", comenta.









Vacunar al mundo entero



Y es que, añade López Guerrero, uno de los principales obstáculos para superar al virus finalmente es vacunar al resto de países que no tienen acceso a adquirir grandes cantidades de dosis. “El 90% de los países del mundo no tienen el 5% de las dosis. 10 países acumulan el 75% de todas las vacunas, mientras eso no se corrija poco podemos hacer”.

Por ello, incide el experto en que esta debe ser una prioridad sobre la tercera dosis: "los datos científicos todavía no apoyan esta proclama". "Los gobiernos deberían pensar que la prioridad no es pensar si le vamos a poner vacunas a los menores de 12 años, sino que tenemos a la mayoría de países lleno de personas sin vacunar", concluye.





Mascarillas en la calle



Como tantos otros expertos en las últimas semanas, José Antonio López Guerrero critica la retirada de la obligatoriedad de llevar mascarilla en el exterior. “Dar el mismo mensaje diciendo que la mascarilla sigue siendo obligatoria salvo en algunos casos concretos, dando la vuelta, el resultado hubiera sido distinto”, comenta a Cristina López Schlichting.

“Yo no soy quien para corregir al vicepresidente de Castilla y León, pero estamos cometiendo una y otra vez los mismos errores. No apostar por la sanidad publica, a la atención primaria, dar mensajes triunfalistas, luchas por ver quien da mas libertad. Ahora se está viendo que los principales pacientes que están colapsando las UCI son los negacionistas”, recuerdo el microbiólogo.

También tiene palabras de reproche el experto para la descoordinación que ha existido entre administraciones, ya no sólo dentro de España, sino también fuera de nuestras fronteras. “Estamos demostrando una y otra vez que no somos capaces de ponernos de acuerdo por un bien común, ni dentro de un país ni en la propia UE: cada uno está haciendo la guerra por su cuenta”.