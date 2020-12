José Antonio López Guerrero: “Voy a ir con mi brazo extendido y dispuesto en cuanto me llamen para vacunarme”

José Antonio López Guerrero profesor y director del Grupo de Neurovirología de la UAM y autor de ‘Virus, ni vivos ni muertos’ ha estado en Fin de Semana con Cristina, donde ha calificado de “alivio” que llegue la vacunación a España: “¿Quién lo iba a decir en verano, hace unos meses, cuando algunos pensábamos que los tiempos no cuadraban? ¿Cómo era posible que, en menos de cinco meses, pudieran estar todas las fases clínicas, todos los controles, todas las valoraciones de las agencias de medicamentos? Pues sí, era posible, con voluntad, coordinación y mucho dinero y, por supuesto, muchos grupos trabajando en la misma dirección, es un halo de esperanza”.

¿Se la va a poner López Guerrero? No lo duda ni medio segundo: “Sí, por supuesto, encantado, en cuanto me digan que me corresponde, que por ahora no sé cuándo es, pero ahí que voy con el brazo dispuesto”. “No es nada sospechoso, nos podemos fiar, se ha acortado el plazo lo que suele durar una década y se ha logrado en un año”.

El neurovirólogo desgrana los enormes logros que se han tenido por el camino: “Mucha determinación, coordinación mundial, las agencias del medicamento pendientes minuto a minuto de todos los informes, solapando y no eliminando las fases clínicas, las empresas arriesgando a perder miles de millones, con todo eso se ha conseguido un hito histórico, incluso la revista ‘Science’ ha declarado que es el hito de 2020 y yo diría que es el hito de la década. Hemos tenido más voluntarios en cada fase clínica que los que se tiene en un medicamento normal, que suelen ser de hasta 5.000 o 6.000 en fase tres y aquí hemos tenido algunas que han logrado 40.000”.

Sobre las mutaciones recientemente halladas, López Guerrero detalla que “los coronavirus son virus de ARN, y estos mutan más que otros virus, pero tienen mecanismos para rectificar posibles errores, por lo que muta menos. Las mutaciones que nos preocupan son las que inciden en el sitio hacia donde va dirigida la vacuna, la famosa llave que abre la puerta de la célula, la famosa espícula. Se han visto muchas mutaciones, la primera fue la que hizo que el virus pasase de murciélagos a humanos, y luego otras que lo diferencian de su primo lejano y ya olvidado, el SARS1 que hacen que el virus se transmita de forma eficiente entre personas con poca sintomatología o, incluso, asintomáticos. No parece, y esperemos que sea así, que afecte a la efectividad de la vacuna puesto que los ensayos se hacen con diferentes posibilidades de mutaciones. Si en algún momento la vacuna perdiera efectividad, dentro de lo malo, lo bueno sería que la construcción de la vacuna está pensada para que sea fácil, hablamos de semana, modificar esa nueva construcción y adaptarla a las mutaciones. Por ahora sé que tanto Pfizer como Moderna están haciendo pruebas y van en la buena dirección”.

También se habla de que este virus pudiera dar lugar a otro que nos obligase a vivir de esta manera, algo que el profesor aclara: “Por desgracia es algo bastante real. Nos enfrentamos a pandemias con más frecuencia de la que nos imaginamos, solo en coronavirus antes del SARS 1 de 2.002, que alcanzó una mortalidad del 10 %, ya tuvimos otros encuentros con coronavirus que fueron catarrales y no llamaron la atención mundial, y previamente tuvimos la alarma mundial de la OMS, la primera en 2009. Al final todo quedó en una gripe estacional más como las que conocemos, de hecho nos vacunamos contra ella, pero hay muchos otros virus que siguen macerándose en animales. O cambiamos de paradigma y esta pandemia realmente supone un cambio en nuestro tipo de convivencia, o por desgracia saltos de animales a humanos de otros patógenos los seguiremos viendo”.

¿Tendremos que revacunarnos como ocurre con otras inoculaciones? El experto asegura que es “la gran incógnita”: “La que se ha diseñado no requiere reprogramación. Creemos que estamos con una vacuna que puede durar un tiempo sin necesidad de revisarla, pero existe la posibilidad de que, pasado un tiempo, pierda efectividad”.