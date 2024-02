Jornada electoral: El meteorólogo Olcina detalla el tiempo que se espera en Galicia este domingo 18 de febrero

Cada sábado, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, detalla en 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting, la previsión del tiempo para los próximos días.

En esta ocasión, ha comenzado centrándose en el tiempo que hará este 18 de febrero, en Galicia, que afronta un domingo de jornada electoral. Escucha su previsión en el siguiente audio.

"Quedan lo que decimos restos de este último frente que ha cruzado en las últimas horas la península ibérica, que ha dejado incluso lo que llamamos lluvias de barro, lluvias de sangre en algunos puntos, porque circulaba al frente, pero había también una pluma de aire sahariano, y esa combinación deja lluvias de ese tipo", ha comenzado detallando el meteorólogo.

Este panorama puede dejar lluvias en algunos puntos muy concretos de la península: "Puede haber alguna llovizna. No estamos hablando de lluvias de gran importancia, de gran significación. Pero sí, en las regiones del Cantábrico, especialmente en las que dan al mar Cantábrico, no las más atlánticas como Galicia, donde en principio no estaría previsto precipitaciones importantes".

Por tanto, "nada que pudiera afectar de una manera determinante a la votación de mañana en Galicia", sobre todo teniendo en cuenta que los gallegos están acostumbrados a la lluvia.

La previsión del tiempo para la próxima semana

De cara a los próximos días, destaca un tiempo cíclico que venimos registrando desde hace ya algunos días y que parece que va a repetirse, según explica Olcina.

"Venimos de semanas en que se va repitiendo eso que llamamos el patrón atmosférico. Pasamos unos días, fines de semana y primeros días de la siguiente semana, de tiempo estable, de tiempo anticiclónico, sin lluvias, y hacia final de semana se altera un poquito, vuelve a entrar a otro frente, poca lluvia, pero por lo menos nos permite ver nubosidad y alguna gota de agua. Dura apenas un día o dos, y de nuevo volvemos a ese patrón anticiclónico", detalla.

Y esto "es lo que nos espera este fin de semana y la próxima semana, otra vez. Podemos anunciar que este fin de semana y hasta el próximo jueves, el tiempo de nuevo vuelve al anticiclón, vuelve a la estabilidad".

Temperaturas propias del invierno

En cuanto a las temperaturas, "por la noche siguen siendo frescas, recordemos que estamos en invierno y, por tanto, en puntos del interior peninsular, se rozan incluso los cero grados. Hay fenómenos también de condensación, de nieblas nocturnas, y eso es un poco el panorama que vamos a tener".

A mediodía serán "agradables, un poquito incluso calurosas en el sur, en el este peninsular, y el jueves volverá a entrar otra borrasca, otro frente, volveremos a registrar precipitaciones, no muy abundantes, lamentablemente, y de nuevo, de cara al fin de semana próximo, recuperaremos el anticiclón".

"Parece que es una circulación cíclica que no nos está dejando mucha cantidad de precipitación, que es un problema, especialmente para la parte mediterránea y la parte sur peninsular", resalta el meteorólogo.

Vuelve la calima a Canarias

En cuanto a las Islas Canarias, "lo que vamos a tener ya desde este sábado es que vuelve la calima, el tiempo de los alisios, se va a inyectar, ya a partir de este domingo, de nuevo, polvo sahariano hacia el archipiélago, y especialmente las islas más orientales van a registrar lo que se llama el fenómeno de la calima. Va a estar así presente, es bastante persistente a lo largo de la próxima semana".





"Destacar que siguen soplando este sábado rachas de viento fuerte en la parte más septentrional de la fachada mediterránea, provincias de Barcelona, Girona, han dejado algunas gotas y a mediodía empezará a despejar en Baleares, porque era el último coletazo de ese frente y sigue el levante un poquito intenso en el estrecho", concluye.